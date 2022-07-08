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Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralı kurtuldu

08.07.2022 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralı kurtuldu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bitlis-Baykan karayolunun Yenice Jandarma Karakolu mevkisinde, kontrolden çıkan Ahmet Çelik'in kullandığı 40 AAZ 965 plakalı tır, yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra devrildi.

Kazada yaralanan şoför Çelik, olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralı kurtuldu

Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralı kurtuldu

Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralı kurtuldu

Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralı kurtuldu

Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralı kurtuldu

Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralı kurtuldu

Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralı kurtuldu

Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralı kurtuldu

Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralı kurtuldu

Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralı kurtuldu

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Bitlis afad duvar yaralı

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