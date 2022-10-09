Yarışları Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar , CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz da takip ediyor.

BMU Avrupa Motokros Şampiyonası yarışları, Balıkesir'de devam ediyor

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