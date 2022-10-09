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BMU Avrupa Motokros Şampiyonası yarışları, Balıkesir'de tamamlandı

09.10.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BMU Avrupa Motokros Şampiyonası yarışları, Balıkesir'de tamamlandı

BALIKESİR (AA) - Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası ile Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapıldı.

Gönen Belediyesinin destekleriyle Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilen yarışlarda, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında 210 sporcu mücadele etti.

BMU Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova ve Bosna Hersek'ten sporcular katıldı.

Dereceye giren sporcuların ödülleri Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen Kent Konseyi Başkanı Doğan Ceylan tarafından takdim edildi.

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonasında dereceye girenler:

MX1: 1. Julian Georgiev (Bulgaristan), 2. Hristian İliovski (Kuzey Makedonya), 3. Mustafa Çetin (Türkiye)

MX2: 1. Victor Rusu (Romanya), 2. Batuhan Demiryol (Türkiye), 3. Banu Mihnea Andrei (Romanya)

MX125: 1. Victor Rusu (Romanya), 2. Banu Mihnea Andrei (Romanya), 3. Baran Bulut Kocaman (Türkiye)

MX: 1. Şakir Şenkalaycı (Türkiye), 2. Eray Esentürk (Türkiye), 3. Zoran Karanfilovski (Kuzey Makedonya)

Senior: 1. Kadir Masar (Bulgaristan), 2. Atanas Petrov (Bulgaristan), 3. Vasil Stoyanov (Bulgaristan)

85CC: 1. Tudor Stefanescu (Romanya), 2. Ali Akkafa (Türkiye), 3. Nasip Emir Abay (Türkiye)

65CC: 1. Efe Okur (Türkiye), 2. Daniel Marian (Romanya), 3. Berkay Sarıay (Türkiye)

50CC: 1. Artemi Gangeruan (Moldova), 2. Poyraz Bor (Türkiye), 3. Mikail Sertkaya (Türkiye)

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarında dereceye giren sporcular şunlar:

MX1: 1. Mustafa Çetin, 2. Arif Şişman, 3. Mevlüt Kolay

MX2: 1. Batuhan Demiryol, 2. Ata Yağız Kuzu, 3. Emircan Şenkalaycı

MX2 Junior: 1. Baran Bulut Kocaman, 2. Efe Kemal Hıd, 3. Semih Toktaş

MX: 1. Şakir Şenkalaycı, 2. Eray Esentürk, 3. Murat Başterzi

85CC: 1. Ali Akkafa, 2. Nasip Emir Abay, 3. Kerem Yılmaz

65CC: 1. Efe Okur, 2. Berkay Sarıay, 3. Hasan Hüseyin Baş

50CC: 1. Poyraz Bor, 2. Mikail Sertkaya, 3. Aslan Osmanpaşaoğlu,

Veteran: 1. Hayattin Söyler, 2. Hüseyin Neziroğlu, 3. Engin Kır

Senior: 1. Cüneyt Öztürk, 2. Ceyhun Kalfalı, 3. Hayattin Söyler

Kadınlar: 1. Efnan Valimaki, 2. Selen Tınaz, 3. Irmak Yıldırım

BMU Avrupa Motokros Şampiyonası yarışları, Balıkesir'de tamamlandı

BMU Avrupa Motokros Şampiyonası yarışları, Balıkesir'de tamamlandı

BMU Avrupa Motokros Şampiyonası yarışları, Balıkesir'de tamamlandı

BMU Avrupa Motokros Şampiyonası yarışları, Balıkesir'de tamamlandı

BMU Avrupa Motokros Şampiyonası yarışları, Balıkesir'de tamamlandı

BMU Avrupa Motokros Şampiyonası yarışları, Balıkesir'de tamamlandı

BMU Avrupa Motokros Şampiyonası yarışları, Balıkesir'de tamamlandı

BMU Avrupa Motokros Şampiyonası yarışları, Balıkesir'de tamamlandı

BMU Avrupa Motokros Şampiyonası yarışları, Balıkesir'de tamamlandı

BMU Avrupa Motokros Şampiyonası yarışları, Balıkesir'de tamamlandı

BMU Avrupa Motokros Şampiyonası yarışları, Balıkesir'de tamamlandı

BMU Avrupa Motokros Şampiyonası yarışları, Balıkesir'de tamamlandı

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