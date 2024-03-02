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  4. Bodrum'da olaylı maç! Çılgına döndüler... Arda Turan’a yabancı madde atıldı, Uğur Demirok hastaneye kaldırıldı! Başkanlar sahaya indi

Bodrum'da olaylı maç! Çılgına döndüler... Arda Turan’a yabancı madde atıldı, Uğur Demirok hastaneye kaldırıldı! Başkanlar sahaya indi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
02.03.2024 15:25
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Trendyol 1. Lig'de oynanan Bodrum FK - Eyüpspor maçında ilk yarının son anlarında olay çıktı. Ortalığın karıştığı maçta ev sahibi ekibin teknik direktörü İsmet Taşdemir'in kırmızı kart görmesinin ardından tribünlerden yabancı madde atıldı. Atılan yabancı maddeler Arda Turan ve Uğur Demirok'a isabet etti.

Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi ancak maçta ortalık karıştı.


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BODRUM'DAKİ MAÇTA ORTALIK KARIŞTI

Maçta yaşanan gerginliğin ardından Arda Turan ve Uğur Demirok'a tribünden yabancı madde atıldı.

Caner Erkin ile Kenan Özer arasındaki pozisyonun ardından Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.

44. dakikada Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir'in kırmızı kart görmesiyle gerginlik yaşandı.

YABANCI MADDE ATILDI

YABANCI MADDE ATILDI

Sahaya atılan yabancı maddelerden biri Uğur Demirok'un yüzüne isabet etti.

Uğur Demirok, ambulans ile sahadan ayrıldı. Ambulansla sahadan alınan Demirok hastaneye götürüldü.

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