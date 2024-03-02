Bodrum'da olaylı maç! Çılgına döndüler... Arda Turan’a yabancı madde atıldı, Uğur Demirok hastaneye kaldırıldı! Başkanlar sahaya indi

Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi ancak maçta ortalık karıştı.
Maçta yaşanan gerginliğin ardından Arda Turan ve Uğur Demirok'a tribünden yabancı madde atıldı.
Caner Erkin ile Kenan Özer arasındaki pozisyonun ardından Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.
44. dakikada Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir'in kırmızı kart görmesiyle gerginlik yaşandı.
Sahaya atılan yabancı maddelerden biri Uğur Demirok'un yüzüne isabet etti.
Uğur Demirok, ambulans ile sahadan ayrıldı. Ambulansla sahadan alınan Demirok hastaneye götürüldü.