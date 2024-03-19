Bodrum Masalı'nın Alara'sı Serel Yereli Türkiye'yi terk edip İngiltere'ye taşınmıştı! Geri dönüyor

Serel Yereli iddialı paylaşımları ve özel hayatıyla ara ara gündeme gelen ünlü isimler arasında yer alıyor.
Serel Yereli 'Bodrum Masalı' dizisinde Alara karakterine hayat vermişti. Bu karakter ile ün kazanan Yereli, daha sonra oyunculuğu bırakmıştı.
Şarkıcılık yapmak için İngiltere'ye giden ünlü oyuncu Instgaram hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.
Sereli, 440 bin takipçisi bulunan Instgaram hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye geri taşınacağını duyurdu.
Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:
"3 ay sadece ama sadece sağlıklı yaşama odaklanacağım. Mental sağlığımı toparlamaya Londra'ya taşınmıştım. Fiziksel sağlığımı toparlamaya TR'ye taşınıyorum."
Paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.