Bodrum Belediyesi ile Çömlekçi Muhtarlığı tarafından organize edilen yağlı güreşlerin başpehlivanlık final maçında Ali Yanatma ile Semih Turgut karşılaştı.

Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı

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