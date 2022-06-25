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Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı

25.06.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı.

Bodrum Belediyesi ile Çömlekçi Muhtarlığı tarafından organize edilen yağlı güreşlerin başpehlivanlık final maçında Ali Yanatma ile Semih Turgut karşılaştı.

Çömlekçi Mahallesi Güreş Sahası'ndaki mücadelede rakibini yenen Yanatma, başpehlivanlık unvanını elde etti.

Güreşlerde dereceye girenlere kupa, madalya ve para ödülleri verildi.

Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı

Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı

Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı

Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı

Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı

Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı

Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı

Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı

Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı

Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı

Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı

Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı

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