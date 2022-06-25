Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı.
Bodrum Belediyesi ile Çömlekçi Muhtarlığı tarafından organize edilen yağlı güreşlerin başpehlivanlık final maçında Ali Yanatma ile Semih Turgut karşılaştı.
Çömlekçi Mahallesi Güreş Sahası'ndaki mücadelede rakibini yenen Yanatma, başpehlivanlık unvanını elde etti.
Güreşlerde dereceye girenlere kupa, madalya ve para ödülleri verildi.
Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz