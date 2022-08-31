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Bodrum'a 2 kruvaziyerle 832 turist geldi

31.08.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'a 2 kruvaziyerle 832 turist geldi

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesindeki limana, 2 gemiyle 832 yolcu geldi.

Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırılan Bahama bayraklı 179 metrelik "Seabourn Encore" isimli kruvaziyerde 329 yolcu 412 personel, Marshall Adaları bayraklı "Nautica" adlı kruvaziyerde de 503 yolcu ve 408 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden inen yolcular Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptıktan sonra turistik yerleri gezdi, alışveriş yaptı ve denize girdi.

Çeşme Limanı'ndan gelen Seabourn Encore'de, ağırlıklı ABD ve İngiliz yolcu bulunuyor.

İzmir Limanı'ndan gelen Nautica'da ise ağırlıklı ABD, İngiliz, Kanada ve Avusturalyalı yolcular bulunuyor. Her iki gemi de gece saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edecek.

Bodrum'a 2 kruvaziyerle 832 turist geldi

Bodrum'a 2 kruvaziyerle 832 turist geldi

Bodrum'a 2 kruvaziyerle 832 turist geldi

Bodrum'a 2 kruvaziyerle 832 turist geldi

Bodrum'a 2 kruvaziyerle 832 turist geldi

Bodrum'a 2 kruvaziyerle 832 turist geldi

Bodrum'a 2 kruvaziyerle 832 turist geldi

Bodrum'a 2 kruvaziyerle 832 turist geldi

Bodrum'a 2 kruvaziyerle 832 turist geldi

Bodrum'a 2 kruvaziyerle 832 turist geldi

Bodrum'a 2 kruvaziyerle 832 turist geldi

Bodrum'a 2 kruvaziyerle 832 turist geldi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum gemi Kruvaziyer liman

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