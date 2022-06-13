Ekiplerin hükümlüyü gözaltına almasına yakınları ve işletme çalışanları engel oldu. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından polis ekiplerince Y.T. ile 9 kişi gözaltına alındı.

Bodrum'da hükümlünün yakalanmasına engel oldukları iddiasıyla 9 kişi tutuklandı

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