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Bodrum'da kaçak iskelelerin kaldırılmasına devam ediliyor

28.07.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da kaçak iskelelerin kaldırılmasına devam ediliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak olduğu tespit edilen iskelelerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bodrum Belediyesi ve İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü iş birliğinde ilçedeki kaçak yapılarla mücadele devam ediyor.

Bu kapsamda Gümbet, Bitez, Müsgebi-Yahşi Plajı ve Türkbükü Sahili'ndeki 63 kaçak iskelenin yıkımı gerçekleştirildi. Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri son olarak Koyunbaba ve Yahşi'de iki kaçak ve ruhsatsız iskelenin sökümünü yaptı.

Yarımada genelinde, izinli ruhsatlı olan iskelelerin ilgili yeni yönetmelik gereğince ruhsat süreleri bitiminde ruhsatları yenilenmeyerek kaldırılacağı bildirildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kıyı kullanımını adeta kendileri için özelleştirenlere karşı mücadelenin süreceğini kaydetti.

Aras, "Bazı kaçak ve ruhsatsız yapılan iskeleler nedeniyle vatandaşlara sahilden geçiş imkanı bile bırakmamışlar. Yıkım programına alınan yapılar dışında ekiplerimizin denetimleri aralıksız sürüyor. Gelen ihbarlar tek tek değerlendirilerek inceleniyor." ifadesini kullandı.

Bodrum'da kaçak iskelelerin kaldırılmasına devam ediliyor

Bodrum'da kaçak iskelelerin kaldırılmasına devam ediliyor

Bodrum'da kaçak iskelelerin kaldırılmasına devam ediliyor

Bodrum'da kaçak iskelelerin kaldırılmasına devam ediliyor

Bodrum'da kaçak iskelelerin kaldırılmasına devam ediliyor

Bodrum'da kaçak iskelelerin kaldırılmasına devam ediliyor

Bodrum'da kaçak iskelelerin kaldırılmasına devam ediliyor

Bodrum'da kaçak iskelelerin kaldırılmasına devam ediliyor

Bodrum'da kaçak iskelelerin kaldırılmasına devam ediliyor

Bodrum'da kaçak iskelelerin kaldırılmasına devam ediliyor

Bodrum'da kaçak iskelelerin kaldırılmasına devam ediliyor

Bodrum'da kaçak iskelelerin kaldırılmasına devam ediliyor

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Muğla Bodrum bodrum belediyesi iskele

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