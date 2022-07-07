Bodrum ilçesinde kum dolu çuval içinde bulunan Ümit Erol'un cenazesi defnedildi.
Bitez Mezarlığı'ndaki cenaze törenine, Erol'un ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Erol'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.
Cenaze töreninde Erol'un yakınlarının oldukça üzgün olduğu gözlendi.
Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde, 29 Haziran'da, kum yığınından koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirmişti.
Yapılan incelemede kum dolu çuvalda çürümeye başlayan yetişkin bir erkeğe ait ceset bulunmuş, üzerinde kimlik bulunmayan ceset, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.
Yapılan incelemede cesedin 25 Haziran'da ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Ümit Erol'a ait olduğunu tespit edilmişti.
Olayın ardından polis ve jandarma ekipleri çalışma başlatmış, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, biri kadın 6 şüpheliyi yakalamış, 5'i tutuklanmıştı.
Bodrum'da kum çuvalında bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi
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