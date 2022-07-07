Yapılan incelemede cesedin 25 Haziran'da ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Ümit Erol'a ait olduğunu tespit edilmişti.

Bitez Mezarlığı'ndaki cenaze töreni ne, Erol'un ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Erol'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.

Bodrum'da kum çuvalında bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi

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