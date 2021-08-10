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Bodrum'daki makilik ve otluk yangınına havadan da müdahale ediliyor

10.08.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'daki makilik ve otluk yangınına havadan da müdahale ediliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Dereköy ve Gümüşlük mahallelerinde otluk ve makilik alanda devam eden yangına, çok sayıda arazöz, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile karadan, gece yangın söndürme kapasiteli 4 yangın söndürme helikopteriyle havadan müdahale ediliyor.

Özel firmalara ait beton mikserleri de bölgede ekiplere destek veriyor. Yangının yerleşim yerine ulaşmaması için ekiplerin yoğun çabası sürüyor. Bazı vatandaşlar da çalışmaları bölgeden izliyor.

Rüzgarın etkiyle yayılan yangını kontrol altına alma çabası sürüyor.

Bodrum'daki makilik ve otluk yangınına havadan da müdahale ediliyor

Bodrum'daki makilik ve otluk yangınına havadan da müdahale ediliyor

Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı

Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı

Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı

Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı

Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı

Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı

Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı

Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı

Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı

Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı
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yangın Muğla Bodrum

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