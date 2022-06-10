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Bodrum'dan sezon boyunca 43 sefer yapacak "Blue Sapphire" adlı gemi ilk turuna başladı

10.06.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'dan sezon boyunca 43 sefer yapacak "Blue Sapphire" adlı gemi ilk turuna başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sezon boyunca 43 sefer yapacağı belirtilen 175 metrelik "Blue Sapphire" isimli 750 yolcu kapasiteli gemi, 409 personeliyle Bodrum Cruise Port'tan ayrıldı.

Bodrum Cruise Port, Türk cruise şirketi Selectum Blu firmasının "Blue Sapphire" adlı gemisinin başlangıç limanı oldu.

Bahama bayraklı 175 metrelik gemi, 10 Haziran - 30 Ekim'de 43 sefer için Bodrum'a gelecek.

İlk seferinde oldukça ilgi gören geminin ilk varış limanı Santorini Limanı olacak. Gemi sezon boyunca Mikanos, Rodos, Santorini, Kos, Bodrum destinasyonlarında 3 veya 4 gece olarak tur yapacak.

- 43 seferin yolcu değişiminin tamamı Bodrum'da yapılacak

Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, turun Bodrum turizmine de ciddi hareket sağlayacağını bildirdi.

Başlangıç limanı olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Hızlan, şu ifadeleri kullandı:

"Farklı destinasyonlardan, farklı uyruklardan yüzlerce yolcunun Bodrum'a akmasının en güzel yolu başlangıç limanı (Home Port) olmak. Blue Sapphire ile bu yolculuğa çıktık. Devamını diğer cruise şirketleri ile sağlamak konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bodrum'dan başlayan bir yolcu gemisine yolcu gelmesi demek, otelin de havaalanının da küçük esnafın da daha tatmin olacağı bir sezona vesile olmak demek. Devamı gelecek inşallah."

Bodrum'dan sezon boyunca 43 sefer yapacak "Blue Sapphire" adlı gemi ilk turuna başladı

Bodrum'dan sezon boyunca 43 sefer yapacak "Blue Sapphire" adlı gemi ilk turuna başladı

Bodrum'dan sezon boyunca 43 sefer yapacak "Blue Sapphire" adlı gemi ilk turuna başladı

Bodrum'dan sezon boyunca 43 sefer yapacak "Blue Sapphire" adlı gemi ilk turuna başladı

Bodrum'dan sezon boyunca 43 sefer yapacak "Blue Sapphire" adlı gemi ilk turuna başladı

Bodrum'dan sezon boyunca 43 sefer yapacak "Blue Sapphire" adlı gemi ilk turuna başladı

Bodrum'dan sezon boyunca 43 sefer yapacak "Blue Sapphire" adlı gemi ilk turuna başladı

Bodrum'dan sezon boyunca 43 sefer yapacak "Blue Sapphire" adlı gemi ilk turuna başladı

Bodrum'dan sezon boyunca 43 sefer yapacak "Blue Sapphire" adlı gemi ilk turuna başladı

Bodrum'dan sezon boyunca 43 sefer yapacak "Blue Sapphire" adlı gemi ilk turuna başladı

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