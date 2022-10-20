YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrumspor, Bandırmaspor'u yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor

Bodrumspor, Bandırmaspor'u yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor

20.10.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör İsmet Taşdemir: "İşler iyi gidiyor ama hep söylüyorum bu lig zor ve sıkıntılı bir lig. Dolayısıyla bu ligde her zaman iyi olmak zorundasınız"

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Pazar günü sahasında karşılaşacağı Beyçimento Bandırmaspor'u yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Sakaryaspor'u 5-0, Erzurumspor FK'yi ise 2-1 mağlup ederek ligde çıkışa geçen Ege ekibi, bu hafta kendi sahasında oynayacağı maçtan da 3 puanla ayrılarak üst sıralardaki yerini korumayı amaçlıyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Bandırmaspor müsabakasının hazırlıklarına Yalıçiftlik Tesisleri'nde teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde devam etti.

Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurumspor maçının çok zorlu geçtiğini, iyi başladıkları müsabakayı iyi bir şekilde devam ettirdiklerini söyledi. Takım oyununa uygun hareket edildiği sürece, kalitelerinin ortaya çıktığını belirten Taşdemir, şöyle konuştu:

"Yaklaşık bir yıldır birlikte oynayan bir takım var. Yeni gelen arkadaşlarda artık aramıza iyice adapte oldu. İşler iyi gidiyor ama hep söylüyorum bu lig zor ve sıkıntılı bir lig. Dolayısıyla bu ligde her zaman iyi olmak zorundasınız. Bu haftaki rakibimiz geçen yıl Süper Lig'in eşiğinden dönmüş ve final oynamış bir takım. Kendi takımını korudu. Bir tek santraforunu kaybedip eksik gördüğü bölgelere takviye yaptı ve daha da güçlendi. Her zaman ligimizin kaliteli takımlarından bir tanesi. Her maç olduğu gibi bu maçta bizim için zor."

- Yekta Kurtuluş: "Oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz"

Tecrübeli orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş da doğru bir futbol oynadıklarını düşündüğünü dile getirdi.

Sezona doğru takviyelerle ilk 10 hedefiyle başladıklarını anlatan Yekta Kurtuluş, "O hedef hala devam ediyor. Ama bunu play-off olarak da değiştirebiliriz. Maçlara hafta hafta bakıyoruz, her hafta üstüne koyarak oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu haftada bizim için zor bir müsabaka olacak. Zor durumda olan bir takım gibi görünüyor." diye konuştu.

Bahadır Erol da hedeflerine adım adım ilerlediklerini ifade ederek, başarılı oyun serisini sürdürmek istediklerini kaydetti.

Ege ekibinde, Dejan Drazic ve Onur Akbay'ın sakatlıkları sürüyor.

Bodrumspor, Bandırmaspor'u yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor

- Teknik direktör İsmet Taşdemir: "İşler iyi gidiyor ama hep söylüyorum bu lig zor ve sıkıntılı bir lig. Dolayısıyla bu ligde her zaman iyi olmak zorundasınız"

Bodrumspor, Bandırmaspor'u yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor

Bodrumspor, Bandırmaspor'u yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor

Bodrumspor, Bandırmaspor'u yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor

Bodrumspor, Bandırmaspor'u yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor

Bodrumspor, Bandırmaspor'u yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor

Bodrumspor, Bandırmaspor'u yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor

Bodrumspor, Bandırmaspor'u yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor

Bodrumspor, Bandırmaspor'u yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor

Bodrumspor, Bandırmaspor'u yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor

Bodrumspor, Bandırmaspor'u yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Bandırmaspor bodrumspor futbol yekta kurtuluş

Muğla Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:12
Öğle
12:56
İkindi
16:02
Akşam
18:31
Yatsı
19:46
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.