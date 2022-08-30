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Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Koray Avcı konseri düzenlendi

30.08.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Koray Avcı konseri düzenlendi

Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Koray Avcı konseri düzenlendi.

Bolu Belediyesi tarafından Karaçayır Mahallesi'nde düzenlenen konserde, binlerce kişi Koray Avcı tarafından seslendirilen şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Sahneye çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı konuşmada, Kovid-19 kısıtlamalarından sonra ilk defa büyük bir katılımla konser gerçekleştirildiğini, Bolu halkının eğlenmeyi özlediğini, özlemlerini Koray Avcı konseriyle giderdiklerini söyledi.

Özcan, Koray Avcı'ya da teşekkür ederek, "Bu kadar yoğun ilgiden sonra ilerleyen aylarda seni tekrar Bolu'da görmek isteriz." dedi.

Koray Avcı da, Belediye Başkanı Özcan'ın isteğini kırmayacağını kaydetti.

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Koray Avcı konseri düzenlendi

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Koray Avcı konseri düzenlendi

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Koray Avcı konseri düzenlendi

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Koray Avcı konseri düzenlendi

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Koray Avcı konseri düzenlendi

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Koray Avcı konseri düzenlendi

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Koray Avcı konseri düzenlendi

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Koray Avcı konseri düzenlendi

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Koray Avcı konseri düzenlendi

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Koray Avcı konseri düzenlendi

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Koray Avcı konseri düzenlendi

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Koray Avcı konseri düzenlendi

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
04:41
Sabah
06:11
Öğle
12:59
İkindi
16:41
Akşam
19:38
Yatsı
21:02
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