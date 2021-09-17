Bolu'da, 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bolu merkeze bağlı Çaygökpınar ve Gökpınar köylerine yapılan 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışmalarının tamamlanması nedeniyle tören düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Çaygökpınar köyünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yöreyi taşkından koruyacak projenin hayata geçmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yörede önemli bir hizmeti gerçekleştirdiklerini belirten Metin, "Yöremizdeki ve bölgemizdeki sel, taşkın tehlikesi taşıyan her ilçemizde, beldemizde gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz ve alacağız." şeklinde konuştu.

Fatih Metin, ayrıca Bolu'da musluklardan kaynak suyu kalitesinde su akması amacıyla Devlet Su İşleri ve Bolu Belediyesince yapılan Karadere Suları Projesi'nde de sona yaklaşıldığını belirterek "Nasip olursa 15 Ekim, Bolu Karadere suları ile buluşma günü. Bolu'nun hayali olan bir işi gerçekleştireceğiz. 15 Ekim'de deneme su verme işlemine başlayacağız. 10 gün sürecek. İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na da açılışını yapacağız." dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit ise yörede önemli yatırımlar yapıldığını ve çiftçilerin desteklerden yararlandığını söyledi.

Törenin ardından Bakan Yardımcısı Metin ve beraberindekiler, bir süre önce Gökpınar köyünde yangıda evleri kullanılamaz hale gelen 3 aileyi ziyaret etti.