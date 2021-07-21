YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da bariyerlere çarpan LPG tankeri tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu'da bariyerlere çarpan LPG tankeri tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı

21.07.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patlama ve yangın riskine bölgede gaz ölçümü yapan itfaiye ekipleri, herhangi bir sızıntı olmadığını tespit etti

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoldan çıkarak tarlaya yuvarlanan LPG tankerinin sürücüsü yaralandı.

İstanbul istikametinde seyreden Adem K. idaresindeki 34 NK 22 90 plakalı LPG tankeri, Kürkçüler mevkisinde demir bariyerlere çarptıktan sonra yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı.

Sürüklenen tanker, tarlada park halindeki traktöre çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, patlama ve yangın riskine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bölgede gaz ölçümü yapan itfaiye ekipleri, herhangi bir sızıntı olmadığını tespit etti.

Bolu'da bariyerlere çarpan LPG tankeri tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı

- Patlama ve yangın riskine bölgede gaz ölçümü yapan itfaiye ekipleri, herhangi bir sızıntı olmadığını tespit etti

Bolu'da bariyerlere çarpan LPG tankeri tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu'da bariyerlere çarpan LPG tankeri tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu'da bariyerlere çarpan LPG tankeri tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu'da bariyerlere çarpan LPG tankeri tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu'da bariyerlere çarpan LPG tankeri tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu'da bariyerlere çarpan LPG tankeri tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 21 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:43
Sabah
05:33
Öğle
13:05
İkindi
17:02
Akşam
20:27
Yatsı
22:09

Bolu Nöbetçi Eczaneler21 Temmuz Çarşamba

Derman Eczanesi
Merkez
Kızıltan Eczanesi
Merkez
Gerede Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kayseri'de depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Kayseri'de depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Mehmetçik, yavru ceylana sahip çıktı

Mehmetçik, yavru ceylana sahip çıktı

İzmir'de şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı

İzmir'de şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.