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Bolu'da otomobildeki yangına, yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkilileri müdahale etti

27.09.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da otomobildeki yangına, yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkilileri müdahale etti

Bolu'da seyir halindeki otomobilde çıkan ve yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkililerince müdahale edilen yangın, hasara neden oldu.

D-100 kara yolunda Ankara istikametinde seyreden İsmail T. idaresindeki 14 AAE 228 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, araçtan inerek itfaiyeden yardım istedi.

Bu esnada yoldan geçen yangın söndürme cihazı firmasının yetkilileri, yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobilde hasar oluştu.

Bolu'da otomobildeki yangına, yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkilileri müdahale etti

Bolu'da otomobildeki yangına, yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkilileri müdahale etti

Bolu'da otomobildeki yangına, yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkilileri müdahale etti

Bolu'da otomobildeki yangına, yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkilileri müdahale etti

Bolu'da otomobildeki yangına, yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkilileri müdahale etti

Bolu'da otomobildeki yangına, yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkilileri müdahale etti

Bolu'da otomobildeki yangına, yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkilileri müdahale etti

Bolu'da otomobildeki yangına, yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkilileri müdahale etti

Bolu'da otomobildeki yangına, yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkilileri müdahale etti

Bolu'da otomobildeki yangına, yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkilileri müdahale etti

Bolu'da otomobildeki yangına, yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkilileri müdahale etti

Bolu'da otomobildeki yangına, yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkilileri müdahale etti

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu Otomobil hasar

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