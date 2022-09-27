Bolu'da seyir halindeki otomobilde çıkan ve yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkililerince müdahale edilen yangın, hasara neden oldu.

Bolu'da otomobildeki yangına, yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkilileri müdahale etti

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