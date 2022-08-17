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Bolu'da tarihi hamam aslına uygun restore edilecek

17.08.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da tarihi hamam aslına uygun restore edilecek

Bolu'da Osmanlı döneminde yapılan Kızılay Hamamı'nın, tarihi dokusuna uygun restore edilmesi için çalışma yürütülecek.

Türk Kızılay Bolu Şube Başkanlığından yapılan açıklamada, Bahçelievler Mahallesi'ndeki tarihi hamamında
Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun onayının ardından 2020 yılında restorasyon başlatıldığı, titizlikle süren çalışmalar sırasında hamamın orijinal duvar kemerlerine rastlandığı belirtildi.

Konunun kurula aktarılmasının ardından restorasyon çalışmalarının durdurulduğunu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni proje hazırlanması zorunluluğu oluşmuştur. Özellikle tarihi yapıların aslına uygun restore edilmesi konusundaki hassasiyetler Kızılay tarafından projenin hayata geçirilmesi noktasında titizlikle takip edilmiş, restorasyon kaynaklı herhangi bir sorun oluşmamasına önem verilmiştir.

Bu doğrultuda yeni rastlanan tarihi kalıntıları da içine alan yeni bir projelendirmenin yapılmış, projenin Koruma Kurulu onayına sunulmasıyla restorasyon süreci tekrar başlatılmıştır. Ancak Kızılay Genel Merkezi tarafından açılan iki ihaleye pandemi koşulları nedeniyle katılım olmamıştır."

Açıklamada, tarihi hamamın korunması noktasında da kemerden içeriye kimsenin girmemesi için demir kapı yerleştirildiği, çevrede de koruyucu tedbirler alındığı anlatılarak, "Daha sonraki süreçte kimliği belirsiz kişiler tarafından Kızılayın önlem amaçlı koyduğu demir kapının çalındığı tespit edilmiştir. Durumdan haberdar olunmasının ardından ihale süreci tamamlanıp çalışmalar başlayana kadar yapının zarar görmemesi için gerekli tedbirler her zaman olduğu gibi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Tarihi hamam kalıntılarının Kızılay tarafından sahipsiz bırakılmasının söz konusu olmadığı vurgulanarak, restorasyona yönelik şartnamede Kızılay Genel Merkezi tarafından güncellemeye gidilerek yeni açılacak ihalenin bir an önce sonuçlandırılacağı, akabinde de çalışmalara ivedi şekilde başlanılacağı kaydedildi.

Bolu'da tarihi hamam aslına uygun restore edilecek

Bolu'da tarihi hamam aslına uygun restore edilecek

Bolu'da tarihi hamam aslına uygun restore edilecek

Bolu'da tarihi hamam aslına uygun restore edilecek

Bolu'da tarihi hamam aslına uygun restore edilecek

Bolu'da tarihi hamam aslına uygun restore edilecek

Bolu'da tarihi hamam aslına uygun restore edilecek

Bolu'da tarihi hamam aslına uygun restore edilecek

Bolu'da tarihi hamam aslına uygun restore edilecek

Bolu'da tarihi hamam aslına uygun restore edilecek

Bolu'da tarihi hamam aslına uygun restore edilecek

Bolu'da tarihi hamam aslına uygun restore edilecek

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