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Bolu'daki araştırma merkezi otomotiv sektörüne çip üretmeye talip

23.09.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NÜRDAM Müdürü Prof. Dr. Ercan Yılmaz: - "Son günlerde çip krizi nedeniyle otomotiv sektöründe üretimin yüzde 20'lere kadar inmesi üzerine NÜRDAM olarak, devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde tensip ve destekleri olması durumunda bu krizi sonlandırmaya ve dünya otomotiv sektörüne çip üretmeye talibiz"

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜRDAM) Müdürü Prof. Dr. Ercan Yılmaz, "Son günlerde dünyada çip krizi nedeniyle otomotiv sektöründe üretimin yüzde 20'lere kadar inmesi üzerine NÜRDAM olarak, devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde tensip ve destekleri olması durumunda bu krizi sonlandırmaya ve dünya otomotiv sektörüne çip üretmeye talibiz." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine, 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteğiyle kurulumu tamamlanan ve yarı iletken teknolojileri alanında faaliyet gösteren NÜRDAM'ın son yıllarda çip üretiminde de söz sahibi olduğunu söyledi.

Milli uydular, nükleer santraller, savunma sanayi, sağlık sektörü ve son olarak Türkiye'nin 2023 yılı "Ay görevi" kapsamında çip üretim çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yılmaz, "Son günlerde çip krizi nedeniyle otomotiv sektöründe üretimin yüzde 20'lere kadar inmesi üzerine NÜRDAM olarak, devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde tensip ve destekleri olması durumunda bu krizi sonlandırmaya ve dünya otomotiv sektörüne çip üretmeye talibiz." diye konuştu.

Yılmaz, güvenli üretim yaptıklarını vurgulayarak, "Hem seri üretim hem de güvenli bir şekilde kullanımı açısından ürettiğimiz sensörlerin birçok savunma ve uzay sanayinde kullanılmaya başlandığını daha öncelerde duyurmuştuk. Koronavirüs pandemisiyle cep telefonu, otomotiv sektörü gibi sektörlerde çip krizi derinleşiyor. Tüm dünyada ortaya çıkan çip krizi milyarlarca dolar zarar vermeye başladı." dedi.

Bu krizi fırsata çevirmeye, teknoloji yoğunluklu üretimde Türk sanayisine destek ve rehber olarak ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamaya hazır olduklarını dile getiren Yılmaz, "NÜRDAM olarak yerli uydularımızın ve sanayi sektörünün ihtiyacı olan sensör üretimlerini sürdürmekteyiz. Otomotiv sektöründe her araçta yaklaşık 3 binin üzerinde sensör bulunmaktadır. Bu sensörlerin pek çoğu yarı iletken tabanlıdır. Araştırma merkezimizin altyapısı bu sensörlerin seri olarak üretilebilmesi için bütün üretim hattına sahiptir." ifadelerini kullandı.

Bolu'daki araştırma merkezi otomotiv sektörüne çip üretmeye talip

- NÜRDAM Müdürü Prof. Dr. Ercan Yılmaz: - "Son günlerde çip krizi nedeniyle otomotiv sektöründe üretimin yüzde 20'lere kadar inmesi üzerine NÜRDAM olarak, devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde tensip ve destekleri olması durumunda bu krizi

Bolu'daki araştırma merkezi otomotiv sektörüne çip üretmeye talip

Bolu'daki araştırma merkezi otomotiv sektörüne çip üretmeye talip

Bolu'daki araştırma merkezi otomotiv sektörüne çip üretmeye talip

Bolu'daki araştırma merkezi otomotiv sektörüne çip üretmeye talip

Bolu'daki araştırma merkezi otomotiv sektörüne çip üretmeye talip

Bolu'daki araştırma merkezi otomotiv sektörüne çip üretmeye talip

Bolu'daki araştırma merkezi otomotiv sektörüne çip üretmeye talip

Bolu'daki araştırma merkezi otomotiv sektörüne çip üretmeye talip

Bolu'daki araştırma merkezi otomotiv sektörüne çip üretmeye talip

Bolu'daki araştırma merkezi otomotiv sektörüne çip üretmeye talip
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