Bolu'daki tarihi Pavlu Kaplıcaları ilgi görüyor

Bolu'nun Seben ilçesinde Roma döneminden bu yana hizmet veren Pavlu Kaplıcaları, çeşitli rahatsızlıklarına şifa bulmak isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

Kesenözü köyünde bulunan Pavlu Kaplıcaları, 72 dereceye ulaşan sıcak sularıyla romatizma, kireçlenme, bronşit, iltihaplanma, baş ağrısı, cilt hastalığı, böbrek taşı, bel ve boyun fıtığı gibi rahatsızlığı olan hastalar tarafından sıkça tercih ediliyor.

Kaplıca işletmecisi Hüseyin Eker, AA muhabirine, Roma döneminden bu zamana şifalı suyun çeşitli hastalıklara iyi geldiğini belirterek, "Buralar tamamen şifa kaynağı. Buralara genellikle yaşlı kesim romatizma ağrıları olanlar geliyor. Suyu 70-72 derecede." dedi.

Ayfer Koçak da trafik kazası geçiren babasını ayaklarında ödem oluştuğu için kaplıcaya getirdiğini, şifa bulmuş şekilde buradan ayrılmayı umduklarını kaydetti.

Geçirdiği trafik kazası sonrası yaşadığı rahatsızlıklardan kurtulmak için burayı tercih ettiklerini anlatan 59 yaşındaki Muzaffer Çakar da "Çok güzel kaplıca, sıcak suları iyi geldi, gayet rahatladım. Kendimi genç hissetmeye başladım. Ayaklarımda ödem vardı, bir parça düzeldi." diye konuştu.