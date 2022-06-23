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Boluspor, Gökhan Alsan'ı renklerine bağladı

23.06.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boluspor, Gökhan Alsan'ı renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan Alsan ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Boluspor Kulübü Başkan Yardımcısı Samet Karakış, yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Bazı sıkıntılarının olduğunu dile getiren Karakış, "Kulübümüzün eskiye yönelik 25 futbolcusuyla sözleşmesini bitirmeye çalışıyoruz. Paralarını ödemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda yeni transferler de yapmaya çalışıyoruz. Bunun için biraz daha ağırdan aldık. Şu an için 3-4 bitirdiğimiz oyuncumuz var. Gökhan ile 'Bismillah.' diyelim istedik." diye konuştu.

Gökhan Alsan da Boluspor camiasına katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Törene, transfer komitesi üyeleri Mahmut Çimender ve Naci Tolga Türkar da katıldı.

Boluspor, Gökhan Alsan'ı renklerine bağladı

Boluspor, Gökhan Alsan'ı renklerine bağladı

Boluspor, Gökhan Alsan'ı renklerine bağladı

Boluspor, Gökhan Alsan'ı renklerine bağladı

Boluspor, Gökhan Alsan'ı renklerine bağladı

Boluspor, Gökhan Alsan'ı renklerine bağladı

Boluspor, Gökhan Alsan'ı renklerine bağladı

Boluspor, Gökhan Alsan'ı renklerine bağladı

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