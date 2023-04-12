Bonservis bedeli sızdırıldı, taraftar çıldırdı! Galatasaray ile PSG Icardi için masada

"KALMAK İSTİYORUM"

Sözleşmesi haziran ayında sona erecek Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde TNT Sports Argentina'ya yaptığı açıklamada Galatasaray'da mutlu olduğunu ve İstanbul'da kalmak istediğini söylerken, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var." ifadelerini kullanmıştı.