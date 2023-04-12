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Bonservis bedeli sızdırıldı, taraftar çıldırdı! Galatasaray ile PSG Icardi için masada

12.04.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona ererken, Sarı-Kırmızılı kurmaylardan yıldız futbolcunun bonservisini almak için ilk hamle geldi. Galatasaray Paris Saint Germain ile masaya otururken, konuşulan bonservis bedelini Fransız basını duyurdu. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi taraftarın sevgilisi olurken, özellikle büyük maçlardaki performansıyla büyük alkış toplamıştı.

Sezon sonu Sarı-Kırmızılılar ile olan kiralık sözleşmesi sona erecek olan Icardi'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray yönetiminden ilk somut adım gelirken, bu haber taraftarları oldukça heyecanlandırdı.

"KALMAK İSTİYORUM"

"KALMAK İSTİYORUM"

Sözleşmesi haziran ayında sona erecek Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde TNT Sports Argentina'ya yaptığı açıklamada Galatasaray'da mutlu olduğunu ve İstanbul'da kalmak istediğini söylerken, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var." ifadelerini kullanmıştı.

FRANSIZLAR DUYURDU!

FRANSIZLAR DUYURDU!

Tüm bunlar yaşanırken, Galatasaray yönetiminden Icardi için ilk hamle geldi. Galatasaray, kiralık yıldızı Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG ile temasa geçilirken, Fransız basını görüşmenin detaylarını duyurdu.

MASAYA OTURDULAR

MASAYA OTURDULAR

Fransız gazetesi Le Parisien'in haberine göre; Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG ile masaya otururken, ki kulüp arasında konuşulan bonservis bedeli ise, yaklaşık 10 milyon euro olarak ifade edildi.

17 MAÇTA 10 GOL

17 MAÇTA 10 GOL

30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon 17 maçta forma giydi. Icardi, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 7 asistle oynayarak büyük beğeni topladı.

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