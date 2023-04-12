Bonservis bedeli sızdırıldı, taraftar çıldırdı! Galatasaray ile PSG Icardi için masada

Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi taraftarın sevgilisi olurken, özellikle büyük maçlardaki performansıyla büyük alkış toplamıştı.
Sezon sonu Sarı-Kırmızılılar ile olan kiralık sözleşmesi sona erecek olan Icardi'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray yönetiminden ilk somut adım gelirken, bu haber taraftarları oldukça heyecanlandırdı.
Sözleşmesi haziran ayında sona erecek Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde TNT Sports Argentina'ya yaptığı açıklamada Galatasaray'da mutlu olduğunu ve İstanbul'da kalmak istediğini söylerken, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var." ifadelerini kullanmıştı.
Tüm bunlar yaşanırken, Galatasaray yönetiminden Icardi için ilk hamle geldi. Galatasaray, kiralık yıldızı Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG ile temasa geçilirken, Fransız basını görüşmenin detaylarını duyurdu.
Fransız gazetesi Le Parisien'in haberine göre; Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG ile masaya otururken, ki kulüp arasında konuşulan bonservis bedeli ise, yaklaşık 10 milyon euro olarak ifade edildi.
30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon 17 maçta forma giydi. Icardi, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 7 asistle oynayarak büyük beğeni topladı.