YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı

Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı

23.06.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınının, duman ve külleri ilçe merkezine ulaştı.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken duman ve küller rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar geldi.

Körfez ve karada duman etkili olurken cadde ve sokaklarda küller birikti.

Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine Asparan mevkisinden ilçe merkezine gelen yol trafiğe kapatıldı.

İlçe merkezine ulaşım İçmeler Mahallesi'nden sağlanıyor.

Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı

Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı

Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı

Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı

Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı

Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı

Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı

Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı

Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı

Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı

Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı

Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris

Muğla Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:40
Öğle
13:14
İkindi
17:05
Akşam
20:37
Yatsı
22:16
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Rus model ölümünü aslında günler öncesinden tahmin etmiş!

Rus model ölümünü aslında günler öncesinden tahmin etmiş!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.