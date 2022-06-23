Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken duman ve küller rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar geldi.

Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı

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