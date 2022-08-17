Borsa İstanbul'da gong Aztek Teknoloji için çaldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Aztek Teknoloji bu halka arzda, 272,5 milyon TL halka arz tutarı ve 200 bin yatırımcıya yapılan satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir." dedi.

Borsa İstanbul’da gong, Aztek Teknoloji’nin halka arzı için çaldı.

Apple, Beats by Dr.Dre, JBL, Harman Kardon, Thule, Case Logic ve Hama gibi dünyanın önde gelen teknoloji ve aksesuar markalarının Türkiye distribütörü olan Aztek Teknoloji, halka arz sürecini tamamladı. Aztek Teknoloji’nin halka arz edilen hisseleri bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Aztek Teknoloji’nin halka açıklık oranı yüzde 25 ve halka arz büyüklüğü ise 272,5 milyon TL oldu. Aztek Teknoloji, ayrıca halka arz büyüklüğünün 29 katına ulaşan 7,92 milyar TL’lik talep ile bu yıl gerçekleştirilen halka arzlar içerisinde en yüksek talep rakamına ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

Şirketin halka arzı kapsamında düzenlenen gong törenine Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Aztek Teknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ütebay ve Aztek Teknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Ütebay, DenizYatırım Genel Müdürü Melih Akosman ve QNB Finansinvest Genel Müdürü Pamir Karagöz’ün yanı sıra Borsa İstanbul ve Aztek Teknoloji’den yöneticiler de katıldı.

Gong töreninde konuşan Ergun, şunları kaydetti:

“Öncelikle 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyorum, yakınlarına sabırlar diliyorum, Allah milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın diye dua ediyorum. Aztek Teknoloji, tüketici elektroniği ve dağıtımı sektöründe öncü olan bir şirketimizdir. Çeyrek asrı aşan çok nitelikli bir deneyime sahip bir şirket. Bu deneyimiyle kurmayı planladığı girişim sermayesi fonu aracılığı ile teknoloji geliştiren firmalara katkıda bulunacak.

Kurumsallaşma yolunda adım adım ilerleyen Aztek Teknoloji halka açılarak bu yolda önemli bir aşama daha kaydetti. Böylece, geniş müşteri kitlesinin yanı sıra artık geniş bir yatırımcı kitlesine de sahip oldu. Aztek Teknoloji, borsamızda BIST Bilişim ve BIST Teknoloji gibi endekslerimizde yer alacak. Aztek Teknoloji bu halka arzda, 272,5 milyon TL halka arz tutarı ve 200 bin yatırımcıya yapılan satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma teşekkür ediyorum. Aztek Teknoloji'ye borsamız ailesine 'hoş geldiniz' diyorum. Sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

- "Yeni yatırımcılarımızın güven ve desteği ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum"

Aztek Teknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Ütebay ise açılış seansıyla birlikte "AZTEK" koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladıklarını aktararak, bunun heyecanı içerisinde olduklarını ve halka arz sürecinin başarılı olmasından büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Gösterdikleri ilgi için yatırımcılara teşekkürlerini ileten Ütebay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurumsallaşma hedeflerimize ulaşma konusunda çok önemli bir dönüm noktasından geçiyoruz. Ayrıca orta ve uzun vadeli büyüme planlarımız açısından bize katkı sunacak bir süreç oldu. Türkiye teknoloji ve tüketici elektroniği aksesuar pazarındaki 25 yıllık tecrübemizle tüketicilerimizin beklentilerini en yeni ürünler ile karşılamaya devam edeceğiz.

Yeni iş fırsatları için mevcut ve yeni marka distribütörlük anlaşmaları yapmayı, yeni mağaza açmayı ve girişim sermayesi yatırım fonları aracılığı ile halka açık olmayan bilişim, teknoloji, sağlık, imalat ve perakende gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmak istiyoruz. Yeni yatırımcılarımızın güven ve desteği ile bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki dönemde teknoloji aksesuarları dünyası nereye giderse gitsin, nasıl evrilirse evrilsin yeni ortaklarımızla birlikte orada olmak istiyoruz. Halka arz sürecimizin tüm paydaşlarımız ve Borsa İstanbul adına hayırlı olmasını diliyorum.”

QNB Finansinvest Genel Müdürü Pamir Karagöz ise Aztek Teknoloji'nin, 25 yılın üzerindeki tecrübesi ve deneyimli ekibi ile oluşturduğu iş modeli sayesinde, kendisini farklılaştırdığını ve uçtan uca sunduğu hizmetleri ile dünyanın önde gelen markaları ve müşterileri için önemli bir çözüm ortağı olarak çalıştığını bildirdi.

Karagöz, Aztek Teknoloji’nin bu sektördeki güçlü tedarikçi ilişkileri, kanıtlanmış iş modeli, güçlü bilanço yapısı, istikrarlı karlılığı ile bugünden sonra da yeni ortakları ile birlikte başarılarına devam edeceğine inandıklarını dile getirdi.

DenizYatırım Genel Müdürü Melih Akosman da Aztek Teknoloji'nin herkesin günlük hayatında yer edinmiş güçlü markalar ile iş birliği yapma becerisi, global markaların Türkiye’de potansiyelini ortaya çıkarma ve pazar liderliği yaratma gücü ve iş modeli sayesinde güçlü büyüme ve yüksek karlılığı ile fark yarattığını belirterek, "5 yıl boyunca dağıtılabilir kârının en az yüzde 40’ını binlerce ortağı ile paylaşacak. Halka arzda temel hedeflerimiz yaygınlık ve güçlü talep idi. Kullandığımız dağıtım sistemi ve gösterilen ilgi sayesinde iki hedefimize de ulaştık.

Aztek Teknoloji’nin güçlü yatırım teması sayesinde ve 38 konsorsiyum üyesinin gücü ile 200 bini aşkın yatırımcının talebini aldık. Bu yıl gerçekleştirilen halka arzlar içinde yeni bir rekora imza attık. Aztek Teknoloji’ye ve ortaklarına bize duydukları güven, yatırımcılara da gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Bu arada, pazarda 25 yıllık tecrübesi bulunan Aztek Teknoloji, teknoloji meraklılarının beklentilerini en doğru ürünlerle karşılamak amacıyla Apple, Beats by Dr.Dre, JBL, Harman Kardon, Thule, Case Logic, Marshall, Urbanears ve Hama gibi global markaları Türk tüketicisiyle buluşturuyor.