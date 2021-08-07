Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrenen Berdan Mardini sessizliğini bozdu!

Modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisine yeniden şans vermişti. Geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını duyurmuştu.

"HERKES FITRATINA UYGUN KİŞİLERLE OLMASI GEREKEN YERDEDİR"

Yeni bir açıklama yapan ve 'Konuşursam insan içine çıkamazlar' diyen Saraçoğlu, ayrılık nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf etmişti. Açıklamada geçen kişinin ünlü bir isim olduğu iddia ediliyordu. O kişinin Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler olduğu öne sürülmüştü.

"YASAK AŞK" İDDİALARINA YANIT Tüm bu gelişmelerin ardından iki çocuk annesi Yelliler, konuyla ilgili sosyal medya hesabından "Özel hayatıma ilişkin basında çıkan haberler neticesinde bu açıklamayı yapmak lüzumu doğmuştur" diyerek açıklama yaptı.

"Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada, Gökhan Göz Bey ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur. Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla kendisi benim Türkiye'de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekte idi. Bu doğrultuda kendisi hakkında yapılan çirkin ifadelerin haksız olduğunu, hem kendisinin hem de ailesinin Türkiye'de saygın kişilerden olduğunu belirtmek isterim.

Nitekim silahlı saldırıya maruz kaldıktan sonra kendisinden yardım istemem neticesinde; Gökhan Bey merhametli ve vicdan sahibi bir kişiden beklenebileceği gibi bu süreçte destekte bulunmuştur" diyen Yelliler, sözlerini şöyle noktaladı: