'Böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım!' Galatasaray orta sahası ilk yarıda döküldü! Hiç top kapamadılar, sadece 1 kez ikili mücadele kazandılar...

Galatasaray, Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri Gavranovic ve Onur Bulut kaydederken, Galatasaray'ın tek sayısı Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

Süper Lig'de 7 maç aradan sonra yenilgi yüzü gören Galatasaray'da maçın başında açıklanan ilk 11'de orta saha kurgusu yeni transferlerden oluştu. Sarı - kırmızılıların orta üçlüsünde Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö ve Juan Mata yer alırken, bu isimlerin ilk yarıda sergiledikleri performanslar taraftarların tepkisini topladı.

İLK YARIDA HİÇ TOP KAPAMADILAR

Torreira, Midtsjö ve Mata, karşılaşmanın ilk yarısında hiç top kapma başarısı gösteremedi. Aynı isimler yine ilk yarıda girdikleri ikili mücadelelerde de varlık gösteremedi.

İKİLİ MÜCADELELERDE BAŞARI ORANI AZ

Torreira girdiği 5 ikili mücadelenin 1'inden galip ayrılırken, Fredrik Midtsjö 1 kez girdiği ikili mücadeleyi kaybetti. Mata ise 3 kez rakibiyle girdiği ikili mücadeleyi 1 kez kazandı.

"DAHA ÖNCE KARŞILAŞMADIM"

Sarı - kırmızılı taraftarlar, takımlarının ilk yarıda 2-0 geriye düşmelerindeki nedenlerden biri olarak bu üçlünün istatistiklerini gösterdi ve eleştirdi.

beIN Sports yorumcusu Tugay Kerimoğlu ise devre arasında yaptığı yorumda, "Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım" şeklinde ifadeler kullandı.