'Messi bile üzülmüştür...' Bir tarafta Cristiano Ronaldo'nun gözyaşları, bir tarafta Faslı futbolcuların secdesi! Film senaryosu gibi bir maç sonu...

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, sürprizlerle devam ediyor. Fas ile Portekiz, çeyrek final etabında karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fas'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve Afrika ekibi, yarı finale yükseldi. Portekiz ise turnuvaya veda etti.

MAÇ SONUNDA SECDE ETTİLER

Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika temsilcisi olan Fas Milli Takımı, karşılaşmanın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Faslı futbolcular; son düdükle birlikte secde ederken, taraftarlar tribünde zafer şarkıları söyledi.

RONALDO ÇÖKTÜ KALDI

Portekiz Milli Takımı'na ise müsabakanın ardından büyük bir hüzün hakim olurken, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, saha ortasında çöktü ve ağlamaya başladı.

SOYUNMA ODASINA GİDERKEN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Daha sonra soyunma odasının yolunu tutan Portekizli yıldız, koridorda da hüngür hüngür ağlamaya devam etti. Ronaldo'nun gözyaşlarını gören futbolseverler, sosyal medyada "Böyle bitmemeliydi" ve "Messi bile Ronaldo'nun elenmesine üzülmüştür" ifadelerini kullandılar. İşte Ronaldo'nun o anları...

Görüntüler TRT'den alınmıştır