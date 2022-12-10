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'Messi bile üzülmüştür...' Bir tarafta Cristiano Ronaldo'nun gözyaşları, bir tarafta Faslı futbolcuların secdesi! Film senaryosu gibi bir maç sonu...

10.12.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ın peri masalı devam ediyor! Çeyrek final etabında Portekiz ile karşı karşıya gelen Fas, müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve adını yarı finale yazdıran ilk Afrika temsilcisi oldu. Karşılaşmanın ardından Fas Milli Takımı büyük bir sevinç yumağı oluştururken, Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo'nun gözyaşları futbolseverleri üzdü. Ronaldo'nun ağlaması, sosyal medyadaki destekçilerine "Böyle bitmemeliydi" dedirtti.

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, sürprizlerle devam ediyor. Fas ile Portekiz, çeyrek final etabında karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fas'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve Afrika ekibi, yarı finale yükseldi. Portekiz ise turnuvaya veda etti.

MAÇ SONUNDA SECDE ETTİLER

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Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika temsilcisi olan Fas Milli Takımı, karşılaşmanın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Faslı futbolcular; son düdükle birlikte secde ederken, taraftarlar tribünde zafer şarkıları söyledi.

RONALDO ÇÖKTÜ KALDI

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Portekiz Milli Takımı'na ise müsabakanın ardından büyük bir hüzün hakim olurken, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, saha ortasında çöktü ve ağlamaya başladı.

SOYUNMA ODASINA GİDERKEN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

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Daha sonra soyunma odasının yolunu tutan Portekizli yıldız, koridorda da hüngür hüngür ağlamaya devam etti. Ronaldo'nun gözyaşlarını gören futbolseverler, sosyal medyada "Böyle bitmemeliydi" ve "Messi bile Ronaldo'nun elenmesine üzülmüştür" ifadelerini kullandılar. İşte Ronaldo'nun o anları...

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Görüntüler TRT'den alınmıştır

İŞTE RONALDO'NUN GÖZYAŞLARI...

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