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  4. Bozkır'daki ateşli sahnesi gündem olmuştu! Yüsra Geyik dergi pozlarıyla bakana bir daha baktırdı

Bozkır'daki ateşli sahnesi gündem olmuştu! Yüsra Geyik dergi pozlarıyla bakana bir daha baktırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.02.2024 15:58 | Son Güncelleme:
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Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zeliş karakteri ile hafızalara kazınan Yüsra Geyik, Bozkır dizisindeki cesur sahneleri ile uzun süre konuşulmuştu. Son olarak Aile dizisinde rol alan ünlü isim iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Bir dergiye poz veren Yüsra Geyik derin yırtmaçlı elbisesiyle bakana bir daha baktırdı.

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliş karakterinin ardından Aile dizisinde de rol alan Yüsra Geyik BluTV'nin orijinal yapımlarından biri olan Bozkır'daki sahneleriyle çok konuşulmuştu.

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BİR BAKAN BİR DAHA BAKTI

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle dikkat çeken Yüsra Geyik şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.
Derin yırtmaçlı elbisesi ile iddialı pozlar veren Yüsra Geyik tarzıyla adeta bakana bir daha baktırdı.
Ünlü isme; 'Herkes kendine gelsin', 'Bu nasıl bir güzellik', 'Olay kadın', 'Gözlerimi alamadım' gibi yorumlar yapıldı.
Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi.
İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.
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Anahtar Kelimeler:
Yüsra Geyik arka sokaklar karakteri
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