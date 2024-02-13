Bozkır'daki ateşli sahnesi gündem olmuştu! Yüsra Geyik dergi pozlarıyla bakana bir daha baktırdı

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliş karakterinin ardından Aile dizisinde de rol alan Yüsra Geyik BluTV'nin orijinal yapımlarından biri olan Bozkır'daki sahneleriyle çok konuşulmuştu.



BİR BAKAN BİR DAHA BAKTI

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle dikkat çeken Yüsra Geyik şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

Derin yırtmaçlı elbisesi ile iddialı pozlar veren Yüsra Geyik tarzıyla adeta bakana bir daha baktırdı.

Ünlü isme; 'Herkes kendine gelsin', 'Bu nasıl bir güzellik', 'Olay kadın', 'Gözlerimi alamadım' gibi yorumlar yapıldı.

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi.