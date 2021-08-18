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Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor

18.08.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selin getirdiği iş yerlerindeki balçığın tahliye edilmesinin ardından geriye, duvarlardaki izler ve bir köşeye toplanmış çamur içindeki malzeme ile ürünler kaldı - Bir eczanede dağılmış ilaç kutuları, avizecide tavanda asılı kalan ürünler ve fotoğraf stüdyosunda duvara asılmış Kabe ve ayet-i kerime yazılı çerçeve de dikkat çekti - Bir esnafın iş yerini temizleme çalışmaları sırasında kolona yazdığı, "Allah bir daha böyle afet yaşatmasın, amin" yazısı da vatandaşların duygularını ve yaşadıklarını yansıtan önemli bir gösterge oldu

MEHMET KAMAN - SEFA ŞAHİN - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen iş yerlerinin son durumu, ortaya çıkan korkunç tabloyu gözler önüne seriyor.

İlçede 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi, binaların yanı sıra iş yerlerine de büyük zarar verdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel nedeniyle zarar gören iş yerlerini temizlemeye devam ediyor.

Sel nedeniyle duvarları yıkılan, balçık yığınlarıyla kaplanan iş yerlerinin temizlenmesinin ardından geriye kalan duvarlardaki izler ve bir köşeye toplanmış çamur içindeki malzeme ile ürünler, felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor.

İlçe merkezinde bulunan bir eczanedeki dağılmış ilaç kutuları, beyaz eşya dükkanında kalan tek buzdolabı, avizecide sadece tavanda asılı halde kalan aydınlatma ürünleri ve hırdavatçıdaki köşeye dizilmiş rengarenk boya kovaları dikkati çekiyor.

Sel suyuna rağmen ekmek fırınındaki sürüklenmeyen duvara dayandırılmış ve üst üste dizilmiş ahşap hamur dinlendirme kaplarının yanı sıra nalburdaki çamur içinde kalan çit örgü teli ruloları, hızar ve kesici aletler de görülebiliyor.

Bozkurt halkına 1971'den beri hizmet veren fotoğraf stüdyosundan geriye ise sadece Kabe fotoğrafı ile ayet-i kerime yazılı çerçevenin kaldı.

Su ve elektrik tesisat malzemeleri satan bir esnafın iş yerini temizleme çalışmaları sırasında kolona yazdığı, "Allah bir daha böyle afet yaşatmasın, amin." ifadesi de vatandaşların duygularını ve yaşadıklarını yansıtan önemli bir gösterge oldu.

Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor

- Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selin getirdiği iş yerlerindeki balçığın tahliye edilmesinin ardından geriye, duvarlardaki izler ve bir köşeye toplanmış çamur içindeki malzeme ile ürünler kaldı - Bir eczanede dağılmış ilaç kutuları, avizecide ta

Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor

Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor

Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor

Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor

Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor

Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor

Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor

Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor

Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor

Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor
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Kastamonu Bozkurt

Kastamonu Namaz Vakitleri 18 Ağustos Çarşamba

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Kastamonu Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Çarşamba

Derman Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
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