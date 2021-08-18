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Bozkurt'taki sel felaketinde balçıkla kaplanan PTT şubesindeki posta ve evraklar da kullanılmaz hale geldi

18.08.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozkurt'taki sel felaketinde balçıkla kaplanan PTT şubesindeki posta ve evraklar da kullanılmaz hale geldi

MEHMET KUMCAĞIZ - Sel felaketi yaşanan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki PTT şubesi de balçıkla kaplanarak büyük zarar gördü.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu iş yerleri ile çok sayıda evin yanı sıra resmi kurum ve kuruluşlarda da hasar oluştu.

İlçe merkezinde lojistik, posta ve banka hizmeti sunan PTT şubesi de tamamen su ve balçıkla kaplandı.

Sular çekildikten sonra geride, şubenin duvarlarındaki yaklaşık 2 metreyi aşan selin izleri ve balçık kaldı.

PTT'nin banka hizmeti veren kısmı, posta, evrak, arşiv ve elektronik santral alanının balçıktan temizlenmesi için askerler ve AFAD ekipleri yoğun şekilde çalışma yürütüyor.

Ayrıca, dağıtıma hazır olan birçok resmi evrak, banka ekstreleri, mektuplar ve faturaların da tamamen balçıkla kaplandığı görüldü.

Sel nedeniyle resmi olarak en az 5 yıl saklanması gereken arşivin de tamamen kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

Bozkurt'taki sel felaketinde balçıkla kaplanan PTT şubesindeki posta ve evraklar da kullanılmaz hale geldi

Bozkurt'taki sel felaketinde balçıkla kaplanan PTT şubesindeki posta ve evraklar da kullanılmaz hale geldi

Bozkurt'taki sel felaketinde balçıkla kaplanan PTT şubesindeki posta ve evraklar da kullanılmaz hale geldi

Bozkurt'taki sel felaketinde balçıkla kaplanan PTT şubesindeki posta ve evraklar da kullanılmaz hale geldi

Bozkurt'taki sel felaketinde balçıkla kaplanan PTT şubesindeki posta ve evraklar da kullanılmaz hale geldi

Bozkurt'taki sel felaketinde balçıkla kaplanan PTT şubesindeki posta ve evraklar da kullanılmaz hale geldi

Bozkurt'taki sel felaketinde balçıkla kaplanan PTT şubesindeki posta ve evraklar da kullanılmaz hale geldi

Bozkurt'taki sel felaketinde balçıkla kaplanan PTT şubesindeki posta ve evraklar da kullanılmaz hale geldi

Bozkurt'taki sel felaketinde balçıkla kaplanan PTT şubesindeki posta ve evraklar da kullanılmaz hale geldi

Bozkurt'taki sel felaketinde balçıkla kaplanan PTT şubesindeki posta ve evraklar da kullanılmaz hale geldi

Bozkurt'taki sel felaketinde balçıkla kaplanan PTT şubesindeki posta ve evraklar da kullanılmaz hale geldi

Bozkurt'taki sel felaketinde balçıkla kaplanan PTT şubesindeki posta ve evraklar da kullanılmaz hale geldi
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sel Kastamonu Bozkurt

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