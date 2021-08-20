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Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı

20.08.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinden etkilenen 113 yıllık Merkez Camisi'nde selden sonraki ilk cuma namazı kılındı.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu ilçede iş yerleri ile çok sayıda evin yanı sıra camiler de su ve balçık altında kaldı.

İlçe merkezindeki, 1908 yılında inşa edildiği belirtilen Merkez Camisi'nin içi de yarım metreyi bulan balçıkla kaplandı.

Sular çekildikten sonra, caminin duvarlarında 2 metreyi aşan selin izleri balçıkla birlikte geride kaldı.

Camide balçığın temizlenmesi için askerler ve ekipler yoğun çalışma yürüttü.

Ekiplerin özverili çalışmaları ile temizlenen cami, cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı.

Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı

Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı

Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı

Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı

Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı

Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı

Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı

Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı

Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı

Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı

Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı

Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı
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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Bozkurt

Kastamonu Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cuma

İmsak
04:16
Sabah
05:52
Öğle
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İkindi
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Akşam
19:45
Yatsı
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Kastamonu Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Cuma

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Merkez
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