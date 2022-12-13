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Brezilya iddiaları sonrası yönetimle toplantı! Jesus ilk kez konuştu, kararını verdi

13.12.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası'nın favorilerinden Brezilya'nın çeyrek final aşamasında turnuvaya vedası sonrası Brezilya teknik direktörü Tite görevinden istifa ederken, Brezilya Futbol Federasyonu yeni hoca arayışlarına hız vermişti. Adaylar arasında Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Jorge Jesus da yer alırken, Portekizli hocadan konuyla alakalı ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın mutlak favorilerinden olan Brezilya'nın çeyrek finalde kupaya veda etmesinin yankıları sürüyor. Sambacılar'ın elenmesinin ardından teknik direktör Tite görevinden ayrıldığını duyururken, Brezilya Futbol Federasyonu takımın başına yeni bir ismi getirmek için kolları sıvamıştı.

JORGE JESUS...

JORGE JESUS...

Yapılan çalışmaların ardından adayları belirleyen federasyon, bu isimlerin içerisinde Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus'u da alırken, bu gelişme Fenerbahçe cephesini korkutmuştu.

İLK KEZ KONUŞTU

İLK KEZ KONUŞTU

Dünyaca ünlü birçok teknik direktörün olduğu listede Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Jesus'unda yer alması, camiayı endişelendirirken, Jesus konuyla alakalı ilk kez konuştu.

YÖNETİME 'KALACAĞIM' SÖZÜ!

YÖNETİME 'KALACAĞIM' SÖZÜ!

68 yaşındaki deneyimli teknik direktör, çıkan haberlerin ardından Fenerbahçe yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirerek takımın başında olacağının sözünü verdi.

Habertürk'ün haberine göre; Jesus, "Başladığım işi yarım bırakmayı sevmem. Bir yere gittiğim yok. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya odaklandım." diyerek görevinin başında olduğunu belirtti ve camianın gönlüne su serpti.

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