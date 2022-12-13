Brezilya iddiaları sonrası yönetimle toplantı! Jesus ilk kez konuştu, kararını verdi

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın mutlak favorilerinden olan Brezilya'nın çeyrek finalde kupaya veda etmesinin yankıları sürüyor. Sambacılar'ın elenmesinin ardından teknik direktör Tite görevinden ayrıldığını duyururken, Brezilya Futbol Federasyonu takımın başına yeni bir ismi getirmek için kolları sıvamıştı.