Brezilya iddiaları sonrası yönetimle toplantı! Jesus ilk kez konuştu, kararını verdi

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın mutlak favorilerinden olan Brezilya'nın çeyrek finalde kupaya veda etmesinin yankıları sürüyor. Sambacılar'ın elenmesinin ardından teknik direktör Tite görevinden ayrıldığını duyururken, Brezilya Futbol Federasyonu takımın başına yeni bir ismi getirmek için kolları sıvamıştı.
Yapılan çalışmaların ardından adayları belirleyen federasyon, bu isimlerin içerisinde Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus'u da alırken, bu gelişme Fenerbahçe cephesini korkutmuştu.
Dünyaca ünlü birçok teknik direktörün olduğu listede Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Jesus'unda yer alması, camiayı endişelendirirken, Jesus konuyla alakalı ilk kez konuştu.
68 yaşındaki deneyimli teknik direktör, çıkan haberlerin ardından Fenerbahçe yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirerek takımın başında olacağının sözünü verdi.
Habertürk'ün haberine göre; Jesus, "Başladığım işi yarım bırakmayı sevmem. Bir yere gittiğim yok. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya odaklandım." diyerek görevinin başında olduğunu belirtti ve camianın gönlüne su serpti.