Bu ayrılık Galatasaray taraftarını çok kızdıracak! İtalyanlar böyle duyurdu: Rekor bonservis ile ayrılacak

Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da sezon sonu transfer planlaması da sürerken bu sezonki performansıyla rakiplere parmak ısırtan, hem ligdeki performansı hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla göz dolduran Bardakcı için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalya basını yıldız oyuncunun taliplerini duyurdu.
Konyaspor'dan Galatasaray'a gelen Abdülkerim Bardakcı, göstermiş olduğu performansla Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu. Hem güçlü fiziği hem de hızıyla dikkat çeken Bardakcı, dev kulüplerin radarında.
Hem mental hem de psikolojik olarak kendini toparlayan Bardakcı, yaşadığı sakatlığın ardından tekrardan kendisi toparladı. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United deplasmanında 3-2 kazanan takımı adına kilit rol oynayan Abdülkerim Bardakcı, 3 net gol pozisyonunu çıkartmayı başarmıştı.
İtalyan basınına göre Milan ve Lazio, Galatasaray'ın Milli stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın transferi için harekete geçmiş durumda.
Milan'ın önceliğinin Torino forması giyen ve güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan 24 yaşındaki sol ayaklı stoper Alessandro Buongiorno olduğu vurgulanırken, bu hedefin gerçekleşmemesi halinde Abdülkerim için resmi teklif ileteceği belirtildi. Lazio cephesinde ise Sarri'nin Milli stoper için çok ısrarcı olduğu yazıldı.