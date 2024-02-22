Bu ayrılık Galatasaray taraftarını çok kızdıracak! İtalyanlar böyle duyurdu: Rekor bonservis ile ayrılacak

SARRI ÇOK ISRARCI

Milan'ın önceliğinin Torino forması giyen ve güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan 24 yaşındaki sol ayaklı stoper Alessandro Buongiorno olduğu vurgulanırken, bu hedefin gerçekleşmemesi halinde Abdülkerim için resmi teklif ileteceği belirtildi. Lazio cephesinde ise Sarri'nin Milli stoper için çok ısrarcı olduğu yazıldı.