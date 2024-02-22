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  4. Bu ayrılık Galatasaray taraftarını çok kızdıracak! İtalyanlar böyle duyurdu: Rekor bonservis ile ayrılacak

Bu ayrılık Galatasaray taraftarını çok kızdıracak! İtalyanlar böyle duyurdu: Rekor bonservis ile ayrılacak

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.02.2024 11:02 | Son Güncelleme:
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Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden ve Galatasaray'da sezon sonu planlaması da devam ederken, takımın en iyilerinden olan başarılı savunmacı Abdülkerim Bardakcı için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da sezon sonu transfer planlaması da sürerken bu sezonki performansıyla rakiplere parmak ısırtan, hem ligdeki performansı hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla göz dolduran Bardakcı için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalya basını yıldız oyuncunun taliplerini duyurdu.

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TARAFTARI KIZDIRACAK HABER

TARAFTARI KIZDIRACAK HABER

Konyaspor'dan Galatasaray'a gelen Abdülkerim Bardakcı, göstermiş olduğu performansla Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu. Hem güçlü fiziği hem de hızıyla dikkat çeken Bardakcı, dev kulüplerin radarında.

MANU MAÇININ KİLİT İSMİYDİ

MANU MAÇININ KİLİT İSMİYDİ

Hem mental hem de psikolojik olarak kendini toparlayan Bardakcı, yaşadığı sakatlığın ardından tekrardan kendisi toparladı. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United deplasmanında 3-2 kazanan takımı adına kilit rol oynayan Abdülkerim Bardakcı, 3 net gol pozisyonunu çıkartmayı başarmıştı.

"REKOR BONSERVİSE GİDECEK"

"REKOR BONSERVİSE GİDECEK"

İtalyan basınına göre Milan ve Lazio, Galatasaray'ın Milli stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın transferi için harekete geçmiş durumda.

SARRI ÇOK ISRARCI

SARRI ÇOK ISRARCI

Milan'ın önceliğinin Torino forması giyen ve güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan 24 yaşındaki sol ayaklı stoper Alessandro Buongiorno olduğu vurgulanırken, bu hedefin gerçekleşmemesi halinde Abdülkerim için resmi teklif ileteceği belirtildi. Lazio cephesinde ise Sarri'nin Milli stoper için çok ısrarcı olduğu yazıldı.

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transfer Abdülkerim Bardakcı son dakika galatasaray aday sezon
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