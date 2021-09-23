Bu bilgilere 'Yok Artık' diyeceksiniz! Size aydınlatma yaşatacak birbirinden ilginç bilgiler!

Sınırsız bilgilerin yer aldığı bu gezegende sizleri biraz daha aydınlatmak için en ilginç bilgileri bir araya topladık. Gelin göz atalım...
SİZİ NİRVANAYA ULAŞTIRACAK BAZI BİLGİLER!
Latincede 800 tane küfür vardır, İngilizcede ise 20 tane küfür kelimesi bulunmaktadır.
'Jurassic Park' filmindeki dinozor sesleri çiftleşen kaplumbağalardan alınarak kaydedilmiştir.
Godzilla, 2014 senesinde yapılan filmde sadece 8 dakika ekranda görülmüştür.
ANATİDAEFOBİ'NİN ANLAMI SİZİ ŞAŞIRTACAK
Anatidaefobi, bir ördeğin sizi izlediği korkusu anlamına gelir.
Köpek balıkları ağaçlardan daha önce oluşmuştur. Ağaçlar 350 milyon yıl önce ortaya çıkmışken köpek balıkları ise 400 milyon yıl önce ortaya çıkmıştır.
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