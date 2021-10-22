Bu hafta 5 film birden vizyona girecek! Vizyonda neler var?

Rebecca Ferguson, Oscar Isaac ve Javier Bardem'in başrollerinde oynadığı "Dune: Çöl Gezegeni" izleyici ile buluşacak. Lee Isaac Chung'un yönetiği "Minari", 1980'li yıllarda ABD'ye göç edip burada yeni bir hayat kuran Güney Koreli bir ailenin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

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ANNETE Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg ve Rebecca Dyson-Smith'in rol aldığı "Annete", Leos Carax yönetmenliğinde sinemaya uyarlandı. Fransız film yönetmeni, eleştirmen ve yazar Leos Carax'ın 2012 yapımı "Holy Motors"tan bu yana imza attığı ilk uzun metraj film olma özelliği taşıyan "Annette", bir komedyen ile opera sanatçısı olan eşinin, Annette isminde bir kız çocuklarının olması sonrası değişen hayatlarını konu ediniyor. ABD, Fransa ve Meksika ortak yapımı filmin senaryosu Russell Mael ve Ron Mael kardeşler tarafından kaleme alındı.

DUNE: ÇÖL GEZEGENİ Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Timothee Chalamet, Josh Brolin, Jason Momoa ve Javier Bardem'in başrollerinde oynadığı "Dune: Çöl Gezegeni" izleyici ile buluşacak. Akademi Ödülleri adayı olmuş Fransız-Kanadalı sinemacı Denis Villeneuve'nin yönetmenliğini üstlendiği film, macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. Bilim kurgu klasikleri arasında yer alan Dune'un yeni sinema uyarlaması, serinin ilk kitabını kaynak alarak Dune evrenini ve ana karakter Paul Atreides'in etrafında gelişen olayları konu ediniyor.

MİNARİ Lee Isaac Chung'un senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı "Minari"nin başrollerinde Steven Yeun, Yeri Han, Yuh-jung Youn, Alan Kim ve Will Patton yer alıyor. Amerikan yapımı film, 1980'li yıllarda ABD'nin Arkansas bölgesine göç edip burada kurdukları çiftlikle yeni bir hayata adım atmaya çabalayan Güney Koreli göçmen bir ailenin duygusal hikayesini odağına alıyor.

ROBOT RON BİR SORUN VAR Alessandro Carloni ve Jean-Philippe Vine'nin birlikte yönettiği animasyon film "Robot Ron Bir Sorun Var"; sosyalleşme sorunu yaşayan ortaokul öğrencisi Barney ile konuşabilen dijital bir cihaz olan Ron'un hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.