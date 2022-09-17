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'Bu nasıl olur?' Fenerbahçe'nin yıldızı Dinamo Kiev yolcusu

17.09.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde kadroya yazılmayan golcü oyuncu Serdar Dursun için flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'de ayrılması gündem olan golcü isim için hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi olan Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Jorge Jesus ile iyi bir hava yakalayan Fenerbahçe hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçlarla taraftarının yüzünü güldürüyor. Sarı-Lacivertliler transfer dönemine de en erken başlayan kulüplerden biri olurken, kadrosuna kattığı isimlerle adından söz ettirmeyi başarmıştı.

DINAMO KIEV PEŞİNDE!

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Gelen isimler kadar gönderilen isimlerle de isminden söz ettiren Fenerbahçe'de en çok konuşulan olaylardan biri de golcü oyuncu Serdar Dursun'un UEFA kadrosuna alınmaması olurken, Jesus'un bu hamlesi sonrası Dursun'un ayrılacağı iddiaları güçlenmişti. Tüm bunlar yaşanırken, Ukrayna basınından oldukça konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda eleyen ve sonrasında kendisi de elenerek B Grubu'nda tekrar temsilcimizin rakibi olan Dinamo Kiev Serdar Dursun'un peşinde.

FORMA ŞANSI KALMADI

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Ukrayna basınında yer alan habere göre; Dinamo Kiev bu sezon Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun'u transfer etmek istiyor. Jorge Jesus bu sezon forvette Jorge Jesus, Joshua King ve Michy Batshuayi'ye öncelik tanıdı.

'BU NASIL OLUR?'

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Fenerbahçe ile bu sezon 10 resmi maça çıkan Serdar Dursun, 2 gol 2 asist yaptı. Ancak golcü oyuncunun Ukrayna'da oynamaya sıcak bakmadığı ve bu transferin gerçekleşmesinin az bir ihtimal olduğu düşünülse de bu haberler sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlar şaşkınlık yaşadı. Dursun Adana Demirspor'un da gündemine gelmiş bu transferde gerçekleşmemişti.

SERDAR DURSUN FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
transfer Serdar Dursun fenerbahçe
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