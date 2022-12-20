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  4. ''Bu pisliğin burada ne işi var'' iddialarına Icardi'den çok net yanıt! Messi paylaşımıyla sessizliğini bozdu

''Bu pisliğin burada ne işi var'' iddialarına Icardi'den çok net yanıt! Messi paylaşımıyla sessizliğini bozdu

20.12.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin, 1986'nın ardından kupayı müzesine götürdü. Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin yaptığı paylaşım ise sosyal medyada oldukça ses getirdi. Daha önce Messi'nin kendisini takıma aldırmadığı iddia edilen ve dünya gündeminde herkesin bildiği bu iddiaya yönelik bir paylaşım yapan Icardi, konuşulanlara son noktayı koydu. Icardi hakkında 'Bu pisliğin burada ne işi var?' diyen Messi'nin yıldız oyuncuyu milli takımdan gönderdiği konuşulmuştu...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın PSG'den 1 yıllığına kiraladığı Mauro Icardi, Arjantin'in şampiyonluğunu kutluyor. Bir süredir milli takım formasına hasret kalan yıldız oyuncu, dünya kupasının kazanılmasıyla sessizliğini bozdu.

MİLLİ TAKIM KADROSUNA ALINMAMIŞTI

MİLLİ TAKIM KADROSUNA ALINMAMIŞTI

Messi'nin PSG'ye transfer olmasının ardından Arjantin Milli Takımı'na alınmayan ve PSG'de de kadroya giremeyen Icardi, çıkış yolunu Galatasaray'a gelmekte bulmuştu. Arjantin Milli Takımı'na alınmaması konusunda ise ortaya atılan iddialar gündemi sarsmıştı.

"BU PİSLİĞİN BURADA NE İŞİ VAR"

"BU PİSLİĞİN BURADA NE İŞİ VAR"

Arjantinli gazeteci Lussich, Lionel Messi'nin Mauro Icardi'yi milli takıma aldırmadığını; Sampaoli döneminde Icardi'yi kadroda görünce “Bu pisliğin burada ne işi var” diye kızdığını iddia etmişti.

ICARDI'NİN PAYLAŞIMI SON NOKTAYI KOYDU

ICARDI'NİN PAYLAŞIMI SON NOKTAYI KOYDU

Arjantin'in şampiyonluğu sonrası paylaşımda bulunan Icardi'den Messi paylaşımı geldi. Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Icardi, "Şampiyon Arjantin. Tebrikler Messi. Bu kupayı en fazla sen hak ettin. Bunun için çok mücadele verdin." ifadelerini kullandı.

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