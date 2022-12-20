''Bu pisliğin burada ne işi var'' iddialarına Icardi'den çok net yanıt! Messi paylaşımıyla sessizliğini bozdu

ICARDI'NİN PAYLAŞIMI SON NOKTAYI KOYDU

Arjantin'in şampiyonluğu sonrası paylaşımda bulunan Icardi'den Messi paylaşımı geldi. Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Icardi, "Şampiyon Arjantin. Tebrikler Messi. Bu kupayı en fazla sen hak ettin. Bunun için çok mücadele verdin." ifadelerini kullandı.