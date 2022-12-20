''Bu pisliğin burada ne işi var'' iddialarına Icardi'den çok net yanıt! Messi paylaşımıyla sessizliğini bozdu

Galatasaray'ın PSG'den 1 yıllığına kiraladığı Mauro Icardi, Arjantin'in şampiyonluğunu kutluyor. Bir süredir milli takım formasına hasret kalan yıldız oyuncu, dünya kupasının kazanılmasıyla sessizliğini bozdu.
Messi'nin PSG'ye transfer olmasının ardından Arjantin Milli Takımı'na alınmayan ve PSG'de de kadroya giremeyen Icardi, çıkış yolunu Galatasaray'a gelmekte bulmuştu. Arjantin Milli Takımı'na alınmaması konusunda ise ortaya atılan iddialar gündemi sarsmıştı.
Arjantinli gazeteci Lussich, Lionel Messi'nin Mauro Icardi'yi milli takıma aldırmadığını; Sampaoli döneminde Icardi'yi kadroda görünce “Bu pisliğin burada ne işi var” diye kızdığını iddia etmişti.
Arjantin'in şampiyonluğu sonrası paylaşımda bulunan Icardi'den Messi paylaşımı geldi. Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Icardi, "Şampiyon Arjantin. Tebrikler Messi. Bu kupayı en fazla sen hak ettin. Bunun için çok mücadele verdin." ifadelerini kullandı.