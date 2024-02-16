Bu sefer bilerek açmadı! Florence Pugh kıyafetini kontrol edemedi

Dune: İkinci Bölüm galasında boy gösteren İngiliz oyuncu Florence Pugh yine çok iddialıydı. Sütyensiz seçimleri nedeniyle zorbalığa maruz kalan ve geri adım atmayan Florence Pugh şık seçimiyle adından söz ettirdi.
"Birçoğunuz agresif bir şekilde 'düz göğüslü' olmaktan nasıl utanmam gerektiğini bana bildirmek istedi. Uzun zamandır bedenimde yaşıyorum. Göğüs büyüklüğümün tamamen farkındayım ve bundan korkmuyorum" diyerek yorumlara sert çıkan Florence Pugh bu sefer frikik verdi.
28 yaşındaki aktris, Valentino imzalı sırt dekolteli payetli elbisesinin göğüs dekoltesi kayınca zor anlar yaşadı. Göğsü açılan isim bu halde kameralara yakalandı.
Eliyle dekoltesini kontrol etmeye çalışan Florence Pugh frikik vermekten kurtulamadı.
Oyuncu geçtiğimiz günlerde "Maalesef insan vücudundan o kadar korkar hale geldik ki, kumaşın arkasındaki iki küçük sevimli meme uçlarıma bile cinsel olmayan bir şekilde bakamıyoruz. Kadın bedeninin var olmasının birden fazla nedeni olduğunu herkese hatırlatmaya devam etmeliyiz" demişti.