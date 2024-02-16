Bu sefer bilerek açmadı! Florence Pugh kıyafetini kontrol edemedi

Oyuncu geçtiğimiz günlerde "Maalesef insan vücudundan o kadar korkar hale geldik ki, kumaşın arkasındaki iki küçük sevimli meme uçlarıma bile cinsel olmayan bir şekilde bakamıyoruz. Kadın bedeninin var olmasının birden fazla nedeni olduğunu herkese hatırlatmaya devam etmeliyiz" demişti.