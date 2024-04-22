Bülent Uygun'dan Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler! ''Onun bunun çocukları...Kalabalıkta konuşanın tenhada affı olmazmış!''

"ONUN BUNUN ÇOCUKLARI"

Bülent Uygun: "2 sene önce Rize'deyken Galatasaray'ı evinde yenmiştik ve o zaman da onlar şampiyonluktan olmuştu. Dolayısıyla şampiyonun kim olduğu beni ilgilendirmiyor. Sadece, sosyal medyadan anamıza avradımıza çoluğumuza çocuğumuza küfür eden yani onun bunun çocuklarına edecek söz yok. Nasıl bir şekil aldık, nasıl birbirimize sevgimizi saygımızı, inancımız kaybettik onu anlamış değilim. Bu kadar iftira atılıyor."