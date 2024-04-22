Bülent Uygun'dan Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler! ''Onun bunun çocukları...Kalabalıkta konuşanın tenhada affı olmazmış!''

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe’yi konuk eden ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Sivasspor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
Bülent Uygun: "Biz Süper Lig'in en az bütçeli ikinci takımıyız." diyen deneyimli teknik adam, "Sosyal medyadakiler... Önce aynaya baksın onlar. Artık ülkede sevgi saygı, insanlara karşı olmayan bir yapının aldığı bir durum. Velhasıl ona rağmen bütün herkes işini yapmaya çalışıyoruz. Biz iyi mücadele ettik. 1 puan kazandık."
Bülent Uygun: "Sosyal medyada Sivasspor taraftarlarından bizi linçleyenlere karşı bize sahip çıkmaları için ricada bulunacağım. Ben artık yoruldum. Hepsine 100'er milyar lira tazminat davası açacağım. O capsler var, capsler. O capsleri sokacağım bir yerlere. Sonra görecekler benim kim olduğumu. Kalabalıkta konuşanın tenhada affı olmazmış. Bakacağız."
Bülent Uygun: "2 sene önce Rize'deyken Galatasaray'ı evinde yenmiştik ve o zaman da onlar şampiyonluktan olmuştu. Dolayısıyla şampiyonun kim olduğu beni ilgilendirmiyor. Sadece, sosyal medyadan anamıza avradımıza çoluğumuza çocuğumuza küfür eden yani onun bunun çocuklarına edecek söz yok. Nasıl bir şekil aldık, nasıl birbirimize sevgimizi saygımızı, inancımız kaybettik onu anlamış değilim. Bu kadar iftira atılıyor."
Bülent Uygun: "Ben kaç maçtır, uzun zamandan beri ne kaybediyorum ne bir şey. 8-9 maçtır 1 mağlubiyetim var. Ben futbol adına gerçekleri yapmaya çalışıyorum. Ben Türkiye'nin en genç en başarılı teknik direktörüydüm. Birçok takımın hocası küme düşürüyordu takımları. Ben düşen takımları aldım her seferinde kurtardım, her seferinde kurtardım. Yaşananlar veya yaşatılanlar...
Bülent Uygun: "Cenabı hakkın bir kaderi vardır. Kader gayrete aşıktır. Bizim gücümüz, yapımız mı neydi. Bunları yaşamamız gerekiyordu. Sosyal medyanın kirli trolleri, yani paralı askerleri... Ettikleri küfürler var ya hepsi onlara. Bize bir şey olduğu yok. Ben buradayım. Hep aynı yerdeyim."