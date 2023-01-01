Bunu kimse bilmiyordu! Ne Mbappe, ne Messi, ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu

MESSI'YI GERİDE BIRAKTI

Tecrübeli oyuncunun, sponsorluk ve reklam anlaşmalarını da içeren bu kontratı sayesinde yılda 200 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. CR7 böylece, 2017'de Barcelona ile yaptığı sözleşmeden senelik 165 milyon Euro elde eden Lionel Messi'ye ait rekoru da geride bırakmayı başardı.