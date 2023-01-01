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Bunu kimse bilmiyordu! Ne Mbappe, ne Messi, ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu

01.01.2023 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transferi sonrası futbol dünyasında 'En zengin futbolcu kim?' sorusu tekrar gündem oldu. Bu tartışmalar yaşanırken, dünyanın en zengin futbolcusunun ne Messi, ne Mbappe, ne de Ronaldo olduğu ortaya çıktı. İşte dünyanın en zengin futbolcusu.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo'nun Arap ekibi ile 2,5 yıllığına sözleşme imzalaması sonrası Portekizli yıldızın alacağı para oldukça konuşulmuştu.

Al-Nassr'da yılda 75 milyon Euro kazanacağı iddia edilen Ronaldo için bu miktarın sponsorluk ve işbirlikleri ile birlikte yılda 200 milyon Euro kazanması bekleniyor.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından futbol dünyasında 'En zengin futbolcu kim?' sorusu tekrar gündem olurken, eski kulübü Manchester United'da forma giyerken yılda 62,5 milyon Sterlin kazanan Ronaldo'nun bu kazancı, Al Nassr'dan kazanacağı 200 milyon Euro'nun çok altıdan kaldı.

MESSI'YI GERİDE BIRAKTI 

MESSI'YI GERİDE BIRAKTI 

Tecrübeli oyuncunun, sponsorluk ve reklam anlaşmalarını da içeren bu kontratı sayesinde yılda 200 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. CR7 böylece, 2017'de Barcelona ile yaptığı sözleşmeden senelik 165 milyon Euro elde eden Lionel Messi'ye ait rekoru da geride bırakmayı başardı.

EN ZENGİN FUTBOLCU KİM?

EN ZENGİN FUTBOLCU KİM?

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun kulüpleriyle ve ünlü markalarla yaptığı anlaşmalara rağmen dünyanın en zengin futbolcusu belki de kimsenin beklemediği bir isim oldu.

Dünyanın en zengin futbolcusu, bir dönem Southampton, Chelsea ve Liecester City altyapılarında forma giyen Bruneili oyuncu Faiq Jefri Bolkiah... Bolkiah'ın yaklaşık 20 milyar Sterlin'e sahip olduğu iddia ediliyor.

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