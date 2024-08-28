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Bunu kimse fark etmemişti! Galatasaray'ı eleyen Young Boys'un hocasından maç sonunda skandal... Tribünlere el hareketi çekti!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.08.2024 08:24
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Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan Galatasaray-Young Boys maçının son bölümünde iki takımın oyuncuları arasında tansiyon oldukça yükselirken, bitiş düdüğünün ardından Young Boys teknik direktörü Patrick Rahmen soyunma odası tüneline girerken Sarı-Kırmızılı taraftarları çok kızdırdı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Belçika ekibi Young Boys ile 3-2'nin rövanşında karşılaşan Galatasaray bu maçta da rakibine talihsiz bir şekilde 1-0 mağlup olurken Devler Ligi biletini de kaçırmış oldu.

Alınan bu sonuç Sarı-Kırmızılılar'ı oldukça üzerken maç esnasında zaman zaman mücadelenin içinde artan tansiyon gerek sosyal medyadaki taraftarın gerekse tribünde bulunan taraftarların tepkisini çekti.

SAHADAN ÇIKMAYA DİRENDİLER

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Maçın 80. dakikasında Young Boys’ta oyundan alınan Filip Ugrinic ile Ebrima Colley ters taraftan yedek kulübesine doğru yürürken bir anda saha içine girdi. Hakem Espen Eskas bunun üzerine oyunu durdururken, iki futbolcu tribünlerden kendilerine yabancı madde atıldığı için saha içine girdiklerini ifade ettiler.

OYUNCULAR ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

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Başta Muslera olmak üzere Galatasaraylılar saha içinden yürümekte ısrar eden iki oyuncuyu iterek dışarı çıkarmaya çalıştı. Bu dakikadan itibaren maçta tansiyon yükselirken son düdüğün gelmesinin ardından Young Boys ekibinin hocası Patrick Rahmen soyunma odası tüneline girerken Sarı-Kırmızılı taraftarları çok kızdırdı.

Tünele girmeden hemen önce 5-10 saniye kadar duraksayan Rahmen, tribünlere doğru bakarak el hareketleri yaptı. Bu durum tribünde bulunan Sarı-Kırmızılılar'a oldukça sinirlendirdi.

İŞTE O ANLAR...
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