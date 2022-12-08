Burak Yılmaz'ın açıklamaları Galatasaraylıları çok sinirlendirdi! Verdiği örnek karşısında şoka uğramış durumdalar...

"FİNALİ FOTRUNA'DA YAPACAĞIM"

Futbolculuk kariyerinin sonlarına gelen 37 yaşındaki oyuncu, "Finali Fortuna'da yapacağım. Orada yapmam gerektiğini düşünüyorum. 21-22 senedir hem eleştiriye hem de övgüne maruz kaldım. Portekiz maçında penaltıyı kaçırdıktan sonra kendime bir daha Türkiye'de futbol oynamamam gerektiğini hissettim. Hem yapılan yorumlara hem de gelen mesajlara çok üzüldüm, kırıldım. Hangi takım olduğunun önemi yok ve futbol hayatıma Fortuna Sittard'da devam edip, orada bitirmek istiyorum. Bu kesinlikle net. O yüzden boşu boşuna 'Burak Adana Demirspor'a veya Beşiktaş'a dönüyor.' haberleri yapmayın." ifadelerini kullandı.



Burak, Fransa'da Lille'den ayrıldıktan sonra Hollanda tercihiyle ilgili, "Yurt dışına öğrenmeye gittim. Hollanda'nın dünya futbolunda bir ekol olduğunu düşünüyorum. Çok iyi ve özel bir futbol var. Tüm takımlar kazanmaya ve futbol oynamaya yönelik. Türk futbolu benim için çok değerli ama Hollanda'da bu işi daha çabuk öğreneceğimi düşündüğüm için gittim. Hollanda'da çok iyi karşılandık. Bizlerin çabalarını görüyorlar. Bu yüzen büyük bir saygı gördüğümü düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.