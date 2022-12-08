Burak Yılmaz'ın açıklamaları Galatasaraylıları çok sinirlendirdi! Verdiği örnek karşısında şoka uğramış durumdalar...

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampa giren Fortuna Sittard'ın kaptanı, Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tecrübeli futbolcu, hem kariyeri hem de Türk futboluyla ilgili birçok konuda açıklamalarda bulundu.
Kendisinde gözle görülür bir değişim olduğunu ve artık teknik direktörlük hazırlıklarını yapmaya başladığını aktaran tecrübeli golcü, "Bendeki değişimin yaşla ilgili olduğunu düşünüyorum. Keşke 20'li yaşlarda bu değişim olsaydı. O zaman farklı bir Burak olurdum. Futboldan sonrasına hazırlanıyorum. Profesyonel destek, psikolojik destek alıyorum. Hocalardan bir şeyler öğreniyorum ama henüz hiçbir şey bilmiyorum. Kariyeri yüksek bir oyuncu olarak kursa gidiyorum ama hoca olarak hiçbir şey değilim. Futbolcu olarak en alt kademeden tırnaklarımla kazıyarak bir yerlere geldiysem teknik direktör olarak da bunu yaptığımda başarılı olacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Futbolculuk kariyerinin sonlarına gelen 37 yaşındaki oyuncu, "Finali Fortuna'da yapacağım. Orada yapmam gerektiğini düşünüyorum. 21-22 senedir hem eleştiriye hem de övgüne maruz kaldım. Portekiz maçında penaltıyı kaçırdıktan sonra kendime bir daha Türkiye'de futbol oynamamam gerektiğini hissettim. Hem yapılan yorumlara hem de gelen mesajlara çok üzüldüm, kırıldım. Hangi takım olduğunun önemi yok ve futbol hayatıma Fortuna Sittard'da devam edip, orada bitirmek istiyorum. Bu kesinlikle net. O yüzden boşu boşuna 'Burak Adana Demirspor'a veya Beşiktaş'a dönüyor.' haberleri yapmayın." ifadelerini kullandı.
Burak, Fransa'da Lille'den ayrıldıktan sonra Hollanda tercihiyle ilgili, "Yurt dışına öğrenmeye gittim. Hollanda'nın dünya futbolunda bir ekol olduğunu düşünüyorum. Çok iyi ve özel bir futbol var. Tüm takımlar kazanmaya ve futbol oynamaya yönelik. Türk futbolu benim için çok değerli ama Hollanda'da bu işi daha çabuk öğreneceğimi düşündüğüm için gittim. Hollanda'da çok iyi karşılandık. Bizlerin çabalarını görüyorlar. Bu yüzen büyük bir saygı gördüğümü düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.
Trabzonspor ve teknik direktör Şenol Güneş'in kariyerindeki önemine değinen 37 yaşındaki futbolcu, "Trabzonspor beni Türk futboluna kazandırdı. Bitmiş, her yerde şansını kullanmış ve başaramamış bir Burak Yılmaz'a Şenol Güneş güvendi. Beni tekrardan Türk futboluna kazandırdı. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Galatasaray da beni Avrupa çapında futbolcu yaptı. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'den ekmek yedim. Bunların benim üzerimdeki emeğini görmezden gelemem." şeklinde görüş belirtti.
Kariyerindeki 3 kırılma anını anlatan Burak, "Birincisi Şenol Güneş ile tanışmam ve Trabzonspor'a transferimdir. İkincisi Çin'e, üçüncüsü Lille'e transferimdir. Bu üç an çok değerli. Trabzonspor'a giderek Türk futboluna kazandırıldım. Çin'e gittiğimde hayatta maddi olarak herhangi bir kaygım kalmadı. Lille'de de hem özel bir şampiyonluk yaşadım hem de Christophe Galtier'den çok şey öğrendim." diye konuştu.
"Bir gün Türk futbolunda söz sahibi olsaydım bütün paramı ve kullanılabilir kaynaklarımı altyapıya harcardım. 18 milyonluk Hollanda, 85 milyonluk Türkiye'nin önündeyse hepimizin düşünmesi gerek. Hollanda altyapı bakımında dünyada en önemli ülkelerden. Sürekli oyuncu yetişiyor. Türkiye'de bir oyuncu bulduğumuzda ona doğru yüklenip hem övmede hem de eleştirmede ortasını bulamıyoruz. Oyuncuyu kötü yola doğru ittiğimizi düşünüyorum. Bunun örneği Arda Güler'dir. Nazar değmesin, Allah yolunu açık etsin. Severek ve gururla izliyorum. Bir gün gazeteyi açıyorum Arda'yı Manchester City ve PSG istiyor. Bir gün açıyorum neden A Milli Takım'a çağrılmadığı konuşuluyor. Genç oyuncularımıza biraz daha dikkatli davranmamız gerekli. Oyuncularımızın Hollanda'dakilerden yetenek olarak eksiği yok ama oradaki şartlar, altyapı eğitimi, donanımlar çok farklı. Altyapıdaki oyuncular bizlerden daha iyi şartlarda antrenman yapıyor."
Burak Yılmaz: "Yabancı sınırı olmasa Galatasaray'da şu anda bir Türk futbolcu sahaya çıkabilir mi? Galatasaray beni Avrupa çapında bir oyuncu yaptı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ekmek yedim. Emeklerini görmezden gelemem."