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Burcu Biricik'in 'Muhteşem Yüzyıl'daki estetiksiz hali gündem oldu

27.08.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde başrol oynayan Burcu Biricik'in 10 yıl önce Muhteşem Yüzyıl'da oynadığı dönemdeki estetiksiz hali gündem oldu.

Doğal güzelliği ve samimiyetiyle gönülleri fetheden Burcu Biricik'in 2011 senesinde rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisindeki estetiksiz halleri yeniden sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

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KİLOLU HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kırmızı Oda dizisindeki Boncuk karakteriyle büyük alkış topladıktan sonra Camdaki Kız dizisinde başrol oynayan Burcu Biricik'in yıllar önceki estetiksiz halleri de dikkat çekti. 2011 senesinde Muhteşem Yüzyıl dizisinde Menekşe rolünü canlandıran oyuncunun daha kilolu olması ve yüzündeki değişiklik dikkat çekti.

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"KÜÇÜK BOTOKSLARIM VAR"

Yaptığı bir açıklamada estetiğe karşı olmadığını söyleyen Burcu Biricik, "Küçük botokslarım var, estetiğim yok. Şu sıralar gözkapağıma taktım. Ekranda kendimi görünce, anladım. İyi bir doktor arıyorum" demişti.
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İşte Burcu Biricik'in çok konuşulan o hali...

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
İrem Derici
Seda Güven
Hande Sarıoğlu
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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik
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