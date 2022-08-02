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Burdur Gölü'nde alg patlaması endişeye neden oldu

02.08.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur Gölü'nde alg patlaması endişeye neden oldu

Burdur Gölü'nde yaşanan alg patlaması nedeniyle kıyıya yakın bölgelerde suyun rengi değişti, kötü koku oluştu.

Artan sıcaklık nedeniyle gölün suyunun ısınmasıyla açığa çıkan alg patlaması Burdur Gölü'nün rengini kahverengi ve yeşile dönüştürdü.

Suyun üzerinde görünür hale gelen alg patlamasına bağlı yosunlaşma, Burdur Gölü'nde belirli dönemlerde yaşanıyor.

Alg patlamasına bağlı gölün renginin yeşile döndüğü halk plajı mevkisi havadan görüntülendi.

Hollanda'dan tatile gelen Serpil Çoban da gölün bulunduğu doğanın güzel olduğunu ancak alg patlaması nedeniyle çevreye kötü koku yayıldığını söyledi.

Bülent Doğan da suyun üzerinde kirlilik gördüklerini belirterek, "Koku burnumuza çok kötü ve ağır geliyor. Buna bir çözüm bulunması lazım. Böyle giderse buraya hiç kimse gelmez." dedi.

Burdur Gölü'nde alg patlaması endişeye neden oldu

Burdur Gölü'nde alg patlaması endişeye neden oldu

Burdur Gölü'nde alg patlaması endişeye neden oldu

Burdur Gölü'nde alg patlaması endişeye neden oldu

Burdur Gölü'nde alg patlaması endişeye neden oldu

Burdur Gölü'nde alg patlaması endişeye neden oldu

Burdur Gölü'nde alg patlaması endişeye neden oldu

Burdur Gölü'nde alg patlaması endişeye neden oldu

Burdur Gölü'nde alg patlaması endişeye neden oldu

Burdur Gölü'nde alg patlaması endişeye neden oldu

Burdur Gölü'nde alg patlaması endişeye neden oldu

Burdur Gölü'nde alg patlaması endişeye neden oldu

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Anahtar Kelimeler:
Burdur koku

Burdur Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

İmsak
04:20
Sabah
05:56
Öğle
13:10
İkindi
16:59
Akşam
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Yatsı
21:43
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER

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