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Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini "Othello" ile açacak

30.09.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini "Othello" ile açacak

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), yeni sezonu yarın akşam sahnelenecek "Othello" ile açacak.

BDT'den yapılan açıklamaya göre, Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı "Othello", yarın akşam saat 20.00'de Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde sahnelenecek.

İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare'in kaleme aldığı, Özdemir Nutku'nun Türkçeye çevirdiği, yönetmenliğini ve müziklerini Romanyalı yönetmen Vlad Trifaş'ın gerçekleştirdiği oyunda, Emre Nurettin Örük, Rabia Tutal, Çağrı Dulun, Adnan Tunalı, Mert Çifçi, Diyar Gönülalçak, Ali Bircan Teke, Salih Cem Şener, Acan Ağır Aksoy, Çağrı Zora, Nergiz Acar, Işıl Öztürk Sehlikoğlu, Sıdıka Derya Gümral, Emine Irmak Bavkır, Öykü Esendemir Örük, Ceren Kayış, İpek Abama ve Baran Balkanlar rol alıyor.

Oyunun dekor tasarımı Murat Gülmez, kostüm tasarımı Fatma Sarıkurt ve ışık tasarımı Sinan Mahçup imzası taşıyor.

Yönetmen Vlad Trifaş, Othello'nun Bursa'da sahneye konulmasının kendisi için harika ve bir o kadar da zor bir yolculuk olduğunu belirtti.

Trifaş, sanatseverleri oyunu izlemeye davet etti.

Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini "Othello" ile açacak

Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini "Othello" ile açacak

Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini "Othello" ile açacak

Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini "Othello" ile açacak

Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini "Othello" ile açacak

Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini "Othello" ile açacak

Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini "Othello" ile açacak

Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini "Othello" ile açacak

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Anahtar Kelimeler:
Tiyatro bursa devlet tiyatrosu othello

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