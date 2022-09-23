Yarışmanın ardından konuşan Ömer Kadak, baklavayı çok sevdiğini belirterek "Hızlı yemekten baklavanın tadını alamadım ama biliyorum ki çok güzel. Yarışmada emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

Kıyasıya geçen yarışmada 3 dakikada en fazla baklavayı yiyen Ömer Kadak birinci, Muhammet Kılıç ikinci, Musab Abdullah Adalan ile Halil İbrahim Çetinkaya ise üçüncülüğü paylaştı.

Bursa Gastronomi Festivali'nde "Baklava Yeme Yarışması" düzenlendi

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