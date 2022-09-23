YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa Gastronomi Festivali'nde "Baklava Yeme Yarışması" düzenlendi

Bursa Gastronomi Festivali'nde "Baklava Yeme Yarışması" düzenlendi

23.09.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Gastronomi Festivali'nde "Baklava Yeme Yarışması" düzenlendi

Bursa Gastronomi Festivali kapsamında "Baklava Yeme Yarışması" yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesince Merinos Parkı'nda gerçekleştirilen festivalde, yarışma için oluşturulan alanda 16 yarışmacı mücadele etti.

Yarışmacılar, 3 dakikalık süre içinde önlerine konulan yaklaşık 1 kilogramlık cevizli baklavayı bitirmeye çalıştı.

Kıyasıya geçen yarışmada 3 dakikada en fazla baklavayı yiyen Ömer Kadak birinci, Muhammet Kılıç ikinci, Musab Abdullah Adalan ile Halil İbrahim Çetinkaya ise üçüncülüğü paylaştı.

Yarışmanın ardından konuşan Ömer Kadak, baklavayı çok sevdiğini belirterek "Hızlı yemekten baklavanın tadını alamadım ama biliyorum ki çok güzel. Yarışmada emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

Yarışmanın birincisine televizyon, ikincisine telefon, üçüncülere ise akıllı saat hediye edildi.

Bursa Gastronomi Festivali'nde "Baklava Yeme Yarışması" düzenlendi

Bursa Gastronomi Festivali'nde "Baklava Yeme Yarışması" düzenlendi

Bursa Gastronomi Festivali'nde "Baklava Yeme Yarışması" düzenlendi

Bursa Gastronomi Festivali'nde "Baklava Yeme Yarışması" düzenlendi

Bursa Gastronomi Festivali'nde "Baklava Yeme Yarışması" düzenlendi

Bursa Gastronomi Festivali'nde "Baklava Yeme Yarışması" düzenlendi

Bursa Gastronomi Festivali'nde "Baklava Yeme Yarışması" düzenlendi

Bursa Gastronomi Festivali'nde "Baklava Yeme Yarışması" düzenlendi

Bursa Gastronomi Festivali'nde "Baklava Yeme Yarışması" düzenlendi

Bursa Gastronomi Festivali'nde "Baklava Yeme Yarışması" düzenlendi

Bursa Gastronomi Festivali'nde "Baklava Yeme Yarışması" düzenlendi

Bursa Gastronomi Festivali'nde "Baklava Yeme Yarışması" düzenlendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bursa baklava yarışma

Bursa Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
05:21
Sabah
06:45
Öğle
13:01
İkindi
16:26
Akşam
19:08
Yatsı
20:26
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Kesin diye bir şey yoktur! Her şeyi iki kere kontrol edin

Kesin diye bir şey yoktur! Her şeyi iki kere kontrol edin

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.