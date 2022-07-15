Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilmiş fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Osmangazi Belediyesinin iş birliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan serginin açılışı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde yapıldı.
Türk milletinin destansı direnişini konu alan "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" başlıklı serginin açılışı, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Yunus Şahin tarafından kurdele kesilerek gerçekleştirildi.
Şahin, programda yaptığı konuşmada, hain darbe teşebbüsünün ve millet olarak verilen mücadelenin unutulmaması için hazırladıkları etkinlikte, darbe girişimi gecesi çekilmiş fotoğraflara yer verdiklerini söyledi.
Sergide 49 fotoğrafın bulunduğunu belirten Şahin, "O gece yüzlerce kahramanımız ve binlerce araç, tank paletlerinin altında ezilirken milletimiz iradesine ezilmedi. Cumhurbaşkanına, vatanına, milletine yapılan ihaneti kabul etmedi." dedi.
Katılımcıların sergiyi gezerek fotoğraflar hakkında bilgi almasıyla program sona erdi.
Sergi, 18 Temmuz'a kadar açık kalacak.
Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" fotoğraf sergisi
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