YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" fotoğraf sergisi

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" fotoğraf sergisi

15.07.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" fotoğraf sergisi

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilmiş fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Osmangazi Belediyesinin iş birliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan serginin açılışı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde yapıldı.

Türk milletinin destansı direnişini konu alan "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" başlıklı serginin açılışı, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Yunus Şahin tarafından kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

Şahin, programda yaptığı konuşmada, hain darbe teşebbüsünün ve millet olarak verilen mücadelenin unutulmaması için hazırladıkları etkinlikte, darbe girişimi gecesi çekilmiş fotoğraflara yer verdiklerini söyledi.

Sergide 49 fotoğrafın bulunduğunu belirten Şahin, "O gece yüzlerce kahramanımız ve binlerce araç, tank paletlerinin altında ezilirken milletimiz iradesine ezilmedi. Cumhurbaşkanına, vatanına, milletine yapılan ihaneti kabul etmedi." dedi.

Katılımcıların sergiyi gezerek fotoğraflar hakkında bilgi almasıyla program sona erdi.

Sergi, 18 Temmuz'a kadar açık kalacak.

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" fotoğraf sergisi

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" fotoğraf sergisi

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" fotoğraf sergisi

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" fotoğraf sergisi

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" fotoğraf sergisi

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" fotoğraf sergisi

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" fotoğraf sergisi

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" fotoğraf sergisi

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" fotoğraf sergisi

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" fotoğraf sergisi

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" fotoğraf sergisi

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" fotoğraf sergisi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bursa 15 temmuz

Bursa Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:49
Sabah
05:40
Öğle
13:15
İkindi
17:11
Akşam
20:40
Yatsı
22:22
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.