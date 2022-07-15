Sergide 49 fotoğrafın bulunduğunu belirten Şahin, "O gece yüzlerce kahramanımız ve binlerce araç, tank paletlerinin altında ezilirken milletimiz iradesine ezilmedi. Cumhurbaşkanına, vatanına, milletine yapılan ihaneti kabul etmedi." dedi.

Şahin, programda yaptığı konuşmada, hain darbe teşebbüsünün ve millet olarak verilen mücadelenin unutulmaması için hazırladıkları etkinlikte, darbe girişimi gecesi çekilmiş fotoğraflara yer verdiklerini söyledi.

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" fotoğraf sergisi

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