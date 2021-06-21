Bursa'da ambulansla otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, ambulansla otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.Ç. (42) idaresindeki 16 SRF 65 plakalı özel bir hastaneye ait ambulans, Göl Yolu Kavşağı'nda C.K. (55) yönetimindeki 16 P 5744 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrilerek sürüklendi.

Kazada ambulans sürücüsü F.Ç. hemşire B.E. (23), sağlık görevlisi S.Ş. (53) ve otomobil sürücüsü C.K. yaralandı.

Ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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