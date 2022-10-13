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Bursa'da aracıyla ağaca çarpan sürücü yaralandı

13.10.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da aracıyla ağaca çarpan sürücü yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobiliyle ağaca çarpıp yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Uğur Vardar idaresindeki 06 HMM 07 plakalı otomobil, Çekirge Mahallesi Çekirge Caddesi'nde ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Vardar, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Vardar, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da aracıyla ağaca çarpan sürücü yaralandı

Bursa'da aracıyla ağaca çarpan sürücü yaralandı

Bursa'da aracıyla ağaca çarpan sürücü yaralandı

Bursa'da aracıyla ağaca çarpan sürücü yaralandı

Bursa'da aracıyla ağaca çarpan sürücü yaralandı

Bursa'da aracıyla ağaca çarpan sürücü yaralandı

Bursa'da aracıyla ağaca çarpan sürücü yaralandı

Bursa'da aracıyla ağaca çarpan sürücü yaralandı

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trafik kazası Bursa kaza

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