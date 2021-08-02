Bursa'da aynı mahalledeki iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi öldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, aynı mahallede çıkan iki farklı silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Değirmenlikızık Mahallesi 2. Dalyan Sokak'ta A.K. (45) ile S.İ. (57) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K'nin pompalı tüfekle ateş ettiği S.İ. yaralandı.

Yaralı, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.K. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

- İkinci kavga

Aynı saatlerde olay yerinin yakınındaki 1. Girne Sokak'ta da Y.D. ile B.Y. ve S.Y. arasında kavga çıktı.

Olayda tabancayla ağır yaralanan Y.D, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler B.Y. ve S.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.